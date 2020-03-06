Отставка Рябошапки: почему не завершены громкие дела против политиков-коррупционеров

От Руслана Рябошапки общество ожидало не только реформы, но и громких дел. То, что при новом прокуроре никого из чиновников, подозреваемых в коррупции, так и не посадили, сыграло свою роль в отставке генпрокурора.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель председателя группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

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Один из ключевых запросов общества к новому президенту Зеленскому – борьба с коррупцией, посадки чиновников, которые были подозреваемыми в злоупотреблении властью. Рябошапка начал реформу прокуратуры. Обещания были. Но украинцы устали и хотят реального разрешения ситуации. Люди уверены, что коррупция существует на высоком государственном уровне,

– отмечает Любомир Мысив.

Эксперт отмечает: понятно, что при нынешней судебной системе посадить кого-либо сложно. Надо менять не только прокуратуру, но и судебную систему. Потому что решением районного суда можно отменить что угодно. И есть такие прецеденты. Поэтому, по убеждению Мысива, власть должна была начать реформы судебной и прокурорской систем.

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Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

4 марта, комитет парламента по правоохранительным органам рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.

Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть наибольшие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

5 марта Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Обязанности генерального прокурора будет временно исполнять заместитель уволенного Руслана Рябошапки Виктор Чумак.

В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий: