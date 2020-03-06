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      Відставка Рябошапки: чому не завершені гучні справи проти політиків-корупціонерів

      - Читать новость на русском
      Потрібна судова реформа / Офіційний сайт Президента України

      Від Руслана Рябошапки суспільство очікувало не тільки реформи, але й гучних справ. Те, що за нового прокурора нікого з високопосадовців, підозрюваних у корупції, так і не посадили, зіграло свою роль у відставці генпрокурора.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник голови групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

      Цікаво Рябошапку відправили у відставку: що про нього відомо

      Один із з ключових запитів суспільства до нового президента Зеленського – боротьба з корупцією, посадки високопосадовців, які були підозрювані в зловживанні владою. Рябошапка розпочав реформу прокуратури. Обіцянки були. Але українці втомилися і хочуть реального вирішення ситуації. Люди впевнені, що корупція існує на високому державному рівні,
      – наголошує Любомир Мисів.

      Експерт зазначає: зрозуміло, що при нинішній судовій системі посадити будь-кого складно. Треба змінювати не тільки прокуратуру, але й судову систему. Бо рішенням районного суду можна скасувати будь-що. І є такі прецеденти. Тому, на переконання Мисіва, влада повинна була розпочати реформи судової і прокурорської систем.

      Читайте також: Що спільного між відставкою Гончарука, Рябошапки і Богдана: пояснення експерта

      Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

      • 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
      • 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.
      • Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.
      • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка.
      • 5 березня Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.
      • Обов’язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме заступник звільненого Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

      У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій:

      • Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      • Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      • Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.
      Година запитань до уряду в Раді: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Корупція Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка
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