Чумак заявив, що Рябошапку звільнили через "один великий банк"

Виконувач обов'язків генпрокурора Віктор Чумак заявив, що відставка ексочільника Офісу генпрокурора Руслана Рябошапки була пов'язані зі справою "одного великого банку".

Ймовірно, під "великим банком" Чумак має на увазі "Приватбанк". Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Чумак запитав у присутніх в ефірі, чи пам'ятають вони про те, кому належить "великий банк", про націоналізацію якого багато говорили. Водночас в. о. генпрокурора не назвав конкретних назв та прізвищ з етичних міркувань. Чумак додав, що всі й так знають, про кого йде мова.

Людина, яка дуже схожа на Коломойського,

– підказав ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Чумак зазначив, що вже 16 березня проходитиме судове засідання у справі реприватизації "великого банку". Після цього колишній власник банку, тобто олігарх Ігор Коломойський, більше не зможе на нього претендувати. Саме тому, на думку Чумака, Рябошапку потрібно було відсторонити до 16 березня.

Довідка. Нацбанк України заявив, що "Приватбанк" став неплатоспроможним. Аби врятувати банк, держава докапіталізувала його (влила у банк) понад 155 мільярдів гривень. Після цього уряд 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший банк України. Згодом ексвласники банку почали заявляти, що націоналізація була незаконною. Тож на цю тему і в Україні, і в закордонних юрисдикціях тривають судові суперечки.

Що відомо про відставку Руслана Рябошапки: головне

3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. У пояснювальній записці до документа нардепи висунули Рябошапці низку претензій. Вони стосувалися того, що ексгенпрокурор не продемонстрував активності у розслідуванні резонансних справ щодо найвищих посадових осіб держави.

5 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів. "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не голосували за відставку Рябошапки.

Наразі обов'язки керівника Офісу генпрокурора тимчасово виконуватиме його заступник Віктор Чумак. За чутками, призначення нового генпрокурора відбудеться через тиждень.

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