Лукашенко создает собственную ЧВК из вагнеровцев: чем они будут заниматься

Белорусский режим создает собственную частную военную компанию на базе вагнеровцев. Речь идет о тех боевиках, которые отказались возвращаться на поле боя в Украине.

Вероятно, говорится о небольшом количестве наемников. Они будут выполнять привычную для себя работу. Подробнее о ЧВК Лукашенко 24 Каналу рассказал главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов.

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Что известно о белорусском ЧВК и участии вагнеровцев

ЧВК "ГардСервис" Александр Лукашенко создал еще в 2019 году. Ее основной задачей, как и для ПИК "Вагнера", была работа в Африке. Белорусская верхушка также заинтересована в добыче золота, например, в Зимбабве.

Вагнеровцам сейчас присоединиться к этой ЧВК. Думаю, мы можем говорить, что это абсолютный конец "Вагнера" как самостоятельной структуры, ее растягивающей на части. Их руководитель погибает и они сами разбегаются сами. Часть присоединится к минобороны России, а часть останется в лукашенковском ЧВК,

– отметил Павел Свердлов.

Фактически некоторые вагнеровцы отправятся в Африку делать то же, что и раньше. Однако уже в новом статусе.

В то же время, для финансирования собственной частной военной компании нужны немалые деньги. Вспомним, что Путин публично признался, что давал средства на содержание ЧВК "Вагнера". За год на них из государственного бюджета было выделено более 86 миллиардов рублей. Похоже, подобная стратегия будет придерживаться и Лукашенко.

"Деньги нужно взять из бюджета, а прибыль положить себе в карман. Думаю, говорится о нескольких сотнях (боевиков – 24 Канал) и Лукашенко будет их финансировать оттуда, откуда финансирует все, что ему нужно – из денег от продажи калия, нефтепродуктов и тому подобное", – подчеркнул Свердлов.

Подобная система работает в Беларуси фактически за все время правления Лукашенко. Так что пока самопровозглашенный президент будет оставаться до власти – до этого все останется, как было.

Павел Свердлов о новом белорусском ЧВК: смотреть видео

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