В американском Институте изучения войны 2 сентября рассказали, что заместитель российского министра обороны Юнус-Бек Евкуров отправился в турне по странам Африки. Там он хочет подчинить вагнеровцев под контроль российских властей.

Кроме этого, минобороны России формирует так называемый "добровольческий корпус". Именно он должен взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" на Африканском континенте.

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Минобороны России хочет подчинить себе вагнеровцев в Африке

Аналитики подчеркнули, что связанный с Кремлем "военкор" утверждал, что Евкуров совершает тур по разным африканским странам, в частности, Буркина-Фасо, Ливии, а также Сирии, что в Азии, пытаясь заменить частные военные компании формированиями, контролируемыми российским министерством.

Российский пропагандист также утверждал, что минобороны России формирует "добровольческий корпус", который будет функционировать как "экспедиционный корпус". В него планируют привлечь более 20 тысяч человек.

"Экспедиционный корпус", возможно, является так называемым ЧВК "Русский экспедиционный корпус", который создают российские чиновники для проведения операций за рубежом,

– сказали в ISW.

Также эксперты утверждают, что одна из частных военных компаний, близкая к министерству обороны страны-агрессорки, готова взять под контроль операции ЧВК "Вагнера" в Центральноафриканской Республике. В ISW постоянно наблюдали заявления после восстания бывшего главы вагнеровцев Евгения Пригожина, что российское министерство обороны пытается консолидировать контроль над операциями ЧВК в Африке.

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