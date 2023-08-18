Кому ждать неприятностей из-за вагнеровцев в Беларуси: в ГУР дали неожиданный ответ
После провального мятежа Пригожина вагнеровцев перебросили в Беларусь. Следовательно, эти вооруженные преступники угрожают сразу и ЕС и НАТО. Но в ГУР заявили, что неприятности ждут другие государства.
В эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, кого ожидают неприятности от вагнеровцев в Беларуси. И говорится не о Польше, странах Балтии и Украине, передает 24 Канал.
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Беларусь – логистический хаб вагнеровцев
Итак, журналисты спросили, кому следует ожидать неприятностей, связанных с присутствием вагнеровцев в Беларуси. Андрей Юсов своим ответом удивил.
Странам Африки прежде всего. Потому что те же вагнеровцы используют Беларусь, в частности, как логистический хаб, чтобы дальше выполнять свои задачи на традиционном для них направлении,
– подчеркнул Юсов.
Если говорить об Украине, то для нас в последнее время ситуация не изменилась. Представитель ГУР МО добавил, что наше государство внимательно следит за происходящим. Оно мониторит передвижение вагнеровцев.
"Что касается постоянных таких раздражений на границе с Европейским союзом и с НАТО. Да, это элемент гибридной войны, информационных провокаций. Пока не больше", – констатировал он.
Представитель ГУР МО также назвал логичными и правильными реакции Польши и стран Балтии. Они, с учетом возможных рисков, усиливаются, чтобы дать отпор вагнеровцам, если это потребуется.
По словам Юсова, активности вагнеровцев не случайны. Одна из задач – отвлекать силы и средства, чтобы Украина получала меньше помощи. Параллельно с этим должно нарастать напряжение на границе между Беларусью и НАТО.
Что будет, если вагнеровцы пойдут на Польшу
- Ответ на этот вопрос дал экс-генерал армии США Бен Ходжес. По его словам, наемников разгромят, если они наберутся смелости это сделать.
- Он уверен, что ЧВК "Вагнера" ныне отличается от той, которая была зимой 2022 года. Тогда наемники Пригожина были среди возглавивших российское наступление на Украину.
- Сейчас бойцы потеряли свою прежнюю мощность. Они больше не имеют доступа к оборудованию, воздушной поддержке и боеприпасам.