Беларусь – опасное место: Фейгин предположил хитрый замысел Путина по поводу ЧВК "Вагнера"

ЧВК "Вагнера" стала настоящей проблемой для Владимира Путина. Конечно, ярче всего это стало понятно во время мятежа Пригожина. Потому боевиков отправили в Беларусь. Это место было выбрано неслучайно.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, о нахождении вагнеровцев в Беларуси мог договориться сам Путин.

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От вагнеровцев никакой пользы

В американском Институте изучения войны пишут о том, что Владимир Путин хочет сохранить ППК "Вагнера" как боевую единицу. Но при этом избавиться от Евгения Пригожина.

Это предположение. По-моему, он хочет избавиться и от "Вагнера", и от Пригожина. Минобороны отрапортовало, что 2000 единиц бронетехники забрали в ППК "Вагнера". Вы верите, что Минобороны снова выдаст ПВК "Вагнера" или Пригожину это оружие обратно?

– риторически спросил Марк Фейгин.

Возможно, Путин хотел бы сохранить для себя отдельных инструкторов, бойцов, которыми еще можно воспользоваться. Впрочем, маловероятно, что диктатор захочет возродить или создать ПВК "Вагнер" заново.

Что касается вагнеровцев, которых направили в Беларусь – они тоже российскому диктатору никак там не помогут.

"В Беларусь переместили несколько сотен боевиков. Какую погоду они сделают? Даже 1000 бы переместили – ничего они бы не сделали, это пустое место. 2000 тысячи переместят – для Украины это ничего. 6000 переместят – уверяю, это "геморрой", но тоже ничего", – подчеркнул Фейгин.

Угрозы от вагнеровцев в Беларуси, по крайней мере, того количества, которое там сейчас разместили, для Украины нет. Это ранее подтверждали как в Главном управлении разведки, так и в Госпогранслужбе.

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План Путина – сплошная проблема для Лукашенко

А вот для Александра Лукашенко боевики из "Вагнера" могут доставить немало хлопот. В Главном управлении разведки сообщили, что в Беларусь 18 июля прибыла новая колонна с вагнеровцами. Их количество колеблется от 500 до 700 человек.

"Лукашенко же сказал, что содержание за свой счет. Кто же их будет обувать, одевать? Москва разве на это средства будет выделять? Да и чем они будут заниматься там: часть будет учить белорусских военных, а другие? Они не образуют никакой боевой единицы", – заметил правозащитник.

Ранее у ЧВК "Вагнера" была база, собственные центры, накопленная техника. Сейчас этого всего не осталось. Технику передали минобороны, новых людей набирать сложно из-за отсутствия ресурсов.

Лукашенко это тоже не нужно. Все говорят, что это спектакль, и Пригожин договорился с Путиным. Так это Путин с Лукашенко договорился, мол, ты их удержи, скажем, что потом. А уж потом – избавиться и от Пригожина, и от остальных,

– подчеркнул Фейгин.

Он добавил, что для Евгения Пригожина или ППК "Вагнера" Беларусь не является безопасным местом.

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