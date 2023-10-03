Спасет ли вагнеровцев соглашение с росгвардией: в ISW рассказали о возможной судьбе ЧВК

Будущее ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина остается непонятным. В то же время, эксперты прогнозируют возможное продолжение функционирования военной группы под руководством росгвардии.

Как пишут в Институте изучения войны, российские информационные источники рассуждают о сотрудничестве росгвардии и частной военной компании Вагнера. И уже якобы даже было заключено соглашение между этими двумя субъектами.

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Будущее ЧВК "Вагнера"

Собственно, якобы командир частного батальона Антон Елизаров с позывным "Лотосом" достиг соглашения с росгвардией. Согласно ему, личный состав группы "Вагнера" должен подписать индивидуальные и групповые соглашения о присоединении к росгвардии до 1 января 2024 года.

По словам враждебных пропагандистов, соответствующие договоренности будут служить гарантией того, что ЧВ будет продолжать функционировать – к тому же сохранит свою символику. Вместе с тем важно сказать, что часть бойцов батальона уже подписала контракты с минобороны России, которую представляет некий Андрей Трошев.

Отношения между ЧВК "Вагнера" и российским правительством пока неясны, поскольку президент России Путин публично поддержал Трошева и подчинил некоторые элементы батальона минобороны – однако это с одной стороны. В то время как с другой, минобороны России нужно будет поставлять росгвардии необходимое оборудование,

– отмечают в ISW.

Кроме того, непонятно, на какие участки на линии фронта росгвардия будет отправлять вагнеровцев. Очевидно, это не Бахмут, где уже сейчас находятся бойцы, подписавшие контракты с российским оборонным ведомством.

Контекст

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе 23 августа. До сих пор обстоятельства его смерти неизвестны, однако важно, что произошло это ровно через два месяца после мятежа против Кремля.

Собственно, 23 июня главарь вагнеровцев собрал войско и двинулся на Москву с требованием снять с должности министра обороны Шойгу и начальника генштаба Герасимова. Закончилось так называемое восстание на следующий день.

Также неизвестно, каково будущее операций "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке.