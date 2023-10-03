Як пишуть в Інституті вивчення війни, російські інформаційні джерела розмірковують про співпрацю росгвардії та приватної військової компанії "Вагнера". І уже нібито навіть було укладено угоду між цими двома суб'єктами.

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Майбутнє ПВК "Вагнера"

Власне, начебто командир приватного батальйону Антон Єлізаров з позивним "Лотос" досягнув угоди з росгвардією. Згідно з нею особовий склад групи "Вагнера" повинен підписати індивідуальні та групові угоди про приєднання до росгвардії до 1 січня 2024 року.

За словами ворожих пропагандистів, відповідні задокументовані домовленості служитимуть гарантією того, що ПВК продовжуватиме функціонувати – до того ж збереже свою символіку. Разом з тим важливо сказати, що частина бійців батальйону уже підписала контракти з міноборони Росії, яку представляє такий собі Андрєй Трошев.

Відносини між ПВК "Вагнера" та російським урядом наразі незрозумілі, оскільки президент Росії Путін публічно підтримав Трошева та підпорядкував деякі елементи батальйону міноборони – однак це з одного боку. Тоді як з іншого, міноборони Росії потрібно буде постачати росгвардії необхідне обладнання,

– зазначають в ISW.

Окрім того, не зрозуміло, на які ділянки на лінії фронту росгвардія відправлятиме вагнерівців. Вочевидь, це буде не Бахмут, де уже зараз перебувають бійці, що підписали контракти з російським оборонним відомством.

Зверніть увагу! Також невідомо, яке майбутнє операцій "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході.

Контекст