"Снарядный голод": минобороны России набросилось на Пригожина и обвинило во лжи
Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин устроил скандал с минобороны России. Ведомство уже отреагировало на его заявления.
Так, Пригожин устроил скандал из-за прекращения поставок боеприпасов его наемникам. В минобороны России, конечно же, заявили, что это все неправда, информирует 24 Канал.
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Реакция минобороны России на обвинения Пригожина
Командование объединенной группировки войск в рамках "спецоперации" уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений,
– заявили в ведомстве.
В минобороны отметили, что все заявления Пригожина, сделанные от имени штурмовых подразделений о нехватке боеприпасов, якобы "совершенно не соответствуют действительности".
Также ведомство решило оправдаться с помощью статистики. Там наврали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов якобы было поставлено 1 660 реактивных снарядов в системы залпового огня, 10 171 боеприпас для крупнокалиберных стволовой артиллерии и минометов и 980 боеприпасов.
Пригожин жестко ответил минобороны России
На ложь минобороны России Пригожин ответил, что их заявления – "плевок" в сторону ЧВК "Вагнера" с попыткой скрыть свои преступления перед бойцами, которые якобы "совершают подвиг" в Бахмуте.
По его словам, ЧВК "Вагнера" недополучает 80% боеприпасов от необходимых для выполнения боевых задач.
"Если будете давать боеприпасы – давайте. А не рассказывайте это в СМИ народу России, в то же время обманывая его. В отличие от минобороны и его заявлений готовы все документы, включая поданные заявки и полученное количество, предоставить военной прокуратуре и контрразведке по вашему выбору", – добавил Пригожин.
У "вагнеровцев" проблемы
- В последние недели информационное поле России переполняют заявления-нытья "вагнеровцев", что им нечем воевать.
- Так, наемники умоляют Кремль предоставить им вооружение, ведь от поставки боевики отрезаны.
- Видеообращение своих бойцов публично одобрил Пригожин – он защитил их. Мол, своими действиями бойцы-смертники отнюдь не дискредитировали российское оборонное ведомство.