Хотят избавиться от неугодных: "вагнеровцы" уже рекрутируют политических заключенных из Чечни
Источник:ГУР МО
Российские военные продолжают терпеть сокрушительное поражение на фронте. Только официальная статистика свидетельствует о 700 – 800 уничтоженных бойцах в сутки. Так что "пушечное мясо" нужно пополнять.
Так, в ЧВК "Вагнера" решили набирать в свое войско не только узников из России. Они пошли дальше, расширив географию. Как отметили в разведке, ряды "вагнеровцев" будут пополнять заключенные из Чечни.
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В Чечне стремятся избавиться от неугодных
Следует понимать, что говорится, что в Чечне будут набирать в основном не воров и убийц. Будут рекрутировать осужденных по политическим мотивам. То есть таким образом в стране смогут, так сказать, убить двух зайцев:
- пополнить ряды "Вагнера";
- избавиться от тех, кто может быть опасным для страны.
По имеющейся информации, вербовка в ЧВК "Вагнера" продолжается в:
- колонии-поселении №3 города Аргун;
- исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район).
В разведке добавили, что явление приобретает массовый характер. Известно, что из обеих этих колоний "мобилизовали" более 50 заключенных. Большинство из них сидели за решеткой из-за сфабрикованных дел.
Чтобы избежать огласки, проводится также работа с сотрудниками колоний. Им объясняют важность того, чтобы информация о вербовке не стала известна общественности.
Какая сейчас ситуация с ЧВК "Вагнера"
- Накануне сетью распространили видео общение Пригожин с его наемниками. Он еще раз четко отметил, что будут воевать они до последнего.
- По его словам, отсутствие ног, рук или зрения – не проблема. И это не повод нарушать закон и бежать домой. Мол, такие бойцы тоже могут быть полезны. Например, на тех должностях, где та же нога не нужна.
- Кстати, недавно Пригожин жаловался на "500 линий обороны на Бахмуте". Он жаловался, что буквально приходится воевать за каждый дом, чтобы достичь поставленной Кремлем задачи.
- Тем временем стало известно о ликвидацию кремлевского военного корреспондента Кирилла Романовского. Он работал на Пригожина и был не менее опасен, чем наемники "повара Путина". По имеющейся информации, в 2018 году именно он заманил в ловушку 3 журналистов в Центральноафриканской республике. Их тогда убили местные боевики.