Воспитывает "вагнерят": Пригожин продвигает экстремистскую идеологию даже в школах, – ISW

Сколько бы Пригожин не жаловался на российское минобороны, он все равно пытается нарастить свою ЧВК "Вагнер". Более того, уже работает над юной генерацией будущих убийц.

Интересно, что сам Пригожин убеждает, что после боев за Бахмут ЧВК "Вагнера" он превратит в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Что бы он ни говорил, а свои планы уже частично начинает воплощать в жизнь, промывая мозги молодежи.

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Вербуют юных россиян

Как отмечают в Институте по изучению войны, в последнее время ЧВК "Вагнера" расширяет свои рекрутинговые центры по всей России. Речь идет о центрах и программах, ориентированных именно на вербовку в армию молодежи.

К примеру, российский региональный источник новостей заявил 11 марта об открытии 6 рекрутинговых центров в школах и детско-юношеских спортивных клубах Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, также Иркутской области.

Но это еще не все. Так, 11 марта стало известно, что российское минобороны в Апатитах Мурманской области пригласило на профориентационный урок сотрудников "Вагнера". Они рассказывали детям "героические истории" и занимались рекламой молодежной группы "Маленький Вагнер", а также летнего лагеря в Крыму.

ЧВК "Вагнера", вероятно, стремится завербовать более уязвимых новобранцев с помощью этих кампаний, ориентированных на молодежь, и привить им экстремистскую идеологию российского ультранационализма, которую исповедует Пригожин,

– отмечают в Институте.

Составители отчета не исключают, что Пригожин пытается реструктурировать ЧВК "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную параллельную военную организацию. Таким образом он стремится отвести ей особую роль среди российских войск в Украине. Ведь раньше она заключалась исключительно в обеспечении тактических преимуществ. Но она исчерпала себя после вероятной кульминации деятельности ЧВК "Вагнера" под Бахмутом, подчеркивают в Институте.

Вагнеровцы заканчиваются