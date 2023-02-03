В России сбавили темпы вербовки зэков-вагнеровцев: разведка Британии объяснила причину

Оккупанты продолжают нести безумные потери в войне против Украины. В то же время наблюдается снижение темпов вербовки зэков-вагнеровцев. Рассказываем, что могло послужить причиной.

Своими соображениями по этому поделились в разведке Великобритании. В ведомстве отметили, что вероятным пиком вербовки в ЧВК "Вагнера" было лето – осень 2022 года. В настоящее время наблюдается снижение активности в этом направлении.

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На вагнеровцев уже не ставят

Прежде всего, в ведомстве поделились данными о количестве заключенных в России. Согласно ведомостям федеральной службы исполнения наказаний в стране-агрессорке, опубликованных 31 января 2023 года, количество заключенных сократилось. Их насчитывают 433 тысячи человек, что на 6 тысяч меньше, чем в ноябре 2022 года. Насколько бы меньше не стало зеков, причиной этого стала активность ЧВК "Вагнера", которая ездила по регионам России и вербовала их.

В разведке обратили внимание на неофициальные показания украинских военных за последние 10 дней. По их словам, Россия меньше полагается на вагнеровцев на ключевых участках фронта

Причиной этого стал рост напряжения между ЧВК "Вагнера" и министерством обороны России. В ведомстве добавили, что конкуренция между российской элитой, вероятно, частично ответственна за сокращение вербовки зэков.

Пригожину объявили о подозрении

В офисе генпрокурора сообщили о подозрении руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Правоохранители обвиняют "повара Путина" в ряде военных преступлений против Украины. По словам генерального прокурора Андрея Костина, он занимался вербовкой, подготовкой и управлением подчиненными. И делал это для того, чтобы использовать наемников на войне против Украины.

Генеральный прокурор отметил, что никому не удастся избежать ответственности. Она ожидает и так называемых "рядовых вагнеровцев". И даже на тех, кто скрылся за границей. Например, экс-командир Андрей Медведев, который сейчас отсиживается в Норвегии.