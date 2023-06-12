В ЧВК "Вагнера" помогают ВСУ уничтожать российских военных: подполковник назвал кротов
С каждым днем мы обнаруживаем все большее количество доказательств конкуренции между вагнеровцами и регулярными войсками России. Интересно, что окружение Пригожина даже сдавало позиции оккупантов нашим военным.
О том, что вагнеровцы сливают Вооруженным Силам Украины позиции российского войска, рассказал подполковник и бывший командир 72-й бригады армии России Роман Веневитину своему телеграмме, передает 24 Канал. Если ему верить, то верхушка ЧВК Пригожина моментами играла на руку нашим защитникам.
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ЧВК "Вагнера" помогает ВСУ
Мало того, что Пригожин зарабатывает миллиарды на нашей (русской – 24 Канал) армии с 2006 года, снабжая питанием по контрактам МО... верхушка Вагнера еще и сливала позиции наших вооруженных сил врагу (ВСУ – 24 Канал)! Да, именно так. Это бы многое объяснило,
– отметил он.
Вагнеровцы сливают позиции российских военных ВСУ / Скриншот
По словам Веневитина, в ЧВК "Вагнера" наблюдается кадровый голод. И это, несмотря на то, что "в интересах Пригожина работают целые ботофермы". По словам российского военного, "сцены "разминирования" можно квалифицировать как порчу армейского имущества".
Вагнеровцы не только сдают своих, но и насилуют
- Тот же Веневитин рассказывал о том, как наемники ЧВК "Вагнера" относятся к военным русской армии. По словам командира, напряжение возникло между его бригадой и вагнеровцами, когда их перебросили на Бахмутское направление.
- По меньшей мере, наемники Пригожина вызывающе вели себя. Они угрожали "обнулить" и убить российских военных. А еще угнали два танка Т-80, четыре пушки, КамАЗ и БМП. Все машины должны вернуть российскому минобороны, но вагнеровцы считают их законными трофеями.
- А еще вагнеровцы похитили старшину одного из батальонов. Мужчину мучили, пытали, держали на холодном полу в подвале и брызгали ему в глаза кислотой. На время он даже потерял зрение. Кроме того, его обливали бензином, подносили к нему зажигалку и угрожали сжечь.
- Не обошлось без случая, когда одного российского военного "опустили". Он не выдержал унижения и покончил с жизнью.