История ЧВК "Вагнера" закрыта, – генерал Сырский

История ЧВК "Вагнера" после неудачной попытки мятежа в России – закрыта. Для Украины было бы лучше, если бы были какие-то негативные последствия в самом государстве-агрессоре.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, последствия неудачного бунта "вагнеровцев" никак не повлияют на боевые действия.

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ЧВК "Вагнера" – всё

Как рассказал Сырский, по словам украинского военного, последствия неудачного бунта вагнеровцев в России никак не повлияют на боевые действия. Он отметил, что в районе ответственности его группы войск события в стране-агрессорке не повлияли на ситуацию на поле боя.

Для нас было бы лучше, если были бы какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не суть важно. Я думаю, что история "Вагнера" закрыта,

– подчеркнул Сырский.

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