Пригожин уже всех достал, – Жданов сказал, что Кремль готовит для руководителя "Вагнера"

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин уже достаточно надоел Кремлю. Там будут пытаться всячески уничтожить его репутацию.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Пригожин постоянно пытается вкидывать в информационное пространство различные одиозные заявления.

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Он это делает по двум причинам – сохранить политический вес и заставить военное командование России взять на себя ответственность за неудачи. Ярким примером этого было заявление Пригожина о Бахмуте.

Что Кремль хочет сделать с Пригожиным

Как отметил Жданов, Пригожин раздражает абсолютно всех в Кремле. Однако убить его они не могут.

Пригожин своими заявлениями рассердил всех. Кремль готовит целую программу по дискредитации Пригожина, чтобы закрыть ему рот. Ликвидировать его, вероятнее всего, они не могут. Тогда вагнеровцы могут разбежаться и перестрелять кого угодно. А ловить их по оккупированной территории Украины и России никто не будет,

– отметил Жданов.

Смешно, что бывшие зеки уже не закреплены за колониями, где они сидели. Теперь они де-факто свободны граждане России.

Жданов предположил, что Кремль может сделать с Пригожиным: смотрите видео

Поэтому Кремль будет действовать несколько по-другому. Они постараются максимально уничтожить репутацию владельца "Вагнера". Возможно, не зря у западных СМИ возник материал о якобы контактах Пригожина с ГУР. Якобы он предлагал, чтобы украинские войска вышли из Бахмута, а тот дал координаты позиций российских войск на этом направлении.

Пока вагнеровцы воюют на самых горячих участках, Пригожина ликвидировать не смогут. Но закрыть рот и "повесить ярлык" предателя постараются,

– считает Жданов.

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