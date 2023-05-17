Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Пригожин постійно намагається вкидати в інформаційний простір різні одіозні заяви.
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Він це робить з двох причин – зберегти політичну вагу та змусити військове командування Росії взяти на себе відповідальність за невдачі. Яскравим прикладом цього була заява Пригожина про Бахмут.
Що Кремль хоче зробити з Пригожиним
Як наголосив Жданов, Пригожин дратує абсолютно всіх у Кремлі. Однак вбити його вони не можуть.
Пригожин своїми заявами дістав усіх. Кремль готує цілу програму з дискредитації Пригожина, щоб закрити йому рот. Ліквідувати його, найімовірніше, вони не можуть. Тоді вагнерівці можуть розбігтися і перестріляти кого завгодно. А ловити їх по окупованій території України та Росії ніхто не буде,
– зазначив Жданов.
Кумедно, що колишні зеки вже не закріплені за колоніями, де вони сиділи. Тепер вони де-факто вільні громадяни Росії.
Жданов припустив, що Кремль може зробити з Пригожиним: дивіться відео
Тому Кремль буде діяти дещо по-іншому. Вони намагатимуться максимально знищити репутацію власника "Вагнера". Можливо, не дарма у західних ЗМІ виник матеріал про начебто контакти Пригожина з ГУР. Нібито він пропонував, щоб українські війська вийшли з Бахмута, а той дав би координати позицій російських військ на цьому напрямку.
Поки вагнерівці воюють на найгарячіших ділянках, Пригожина ліквідувати не зможуть. Але закрити рот та "повісити ярлик" зрадника постараються,
– вважає Жданов.
Конфлікт вагнерівців з російським депутатом: коротко
- Так звана "приватна військова компанія "Вагнера" втратила величезну кількість особового складу на Бахмутському напрямку. Одне із джерел поповнень – російські мобілізовані, які хочуть перейти в це угруповання.
- Утім, нещодавно кремлівський прихвостень та тамтешній депутат Віктор Соболєв наголосив, що вербування до "Вагнера" серед російських солдатів є незаконним. Він вважає, що за такий перехід потрібно ув'язнювати на 15 років.
- Вагнерівці одразу відреагували на заяви Соболєва. Вони пригрозили зґвалтувати його на Червоній площі.