Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Пригожин постійно намагається вкидати в інформаційний простір різні одіозні заяви.

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Він це робить з двох причин – зберегти політичну вагу та змусити військове командування Росії взяти на себе відповідальність за невдачі. Яскравим прикладом цього була заява Пригожина про Бахмут.

Що Кремль хоче зробити з Пригожиним

Як наголосив Жданов, Пригожин дратує абсолютно всіх у Кремлі. Однак вбити його вони не можуть.

Пригожин своїми заявами дістав усіх. Кремль готує цілу програму з дискредитації Пригожина, щоб закрити йому рот. Ліквідувати його, найімовірніше, вони не можуть. Тоді вагнерівці можуть розбігтися і перестріляти кого завгодно. А ловити їх по окупованій території України та Росії ніхто не буде,

– зазначив Жданов.

Кумедно, що колишні зеки вже не закріплені за колоніями, де вони сиділи. Тепер вони де-факто вільні громадяни Росії.

Жданов припустив, що Кремль може зробити з Пригожиним: дивіться відео

Тому Кремль буде діяти дещо по-іншому. Вони намагатимуться максимально знищити репутацію власника "Вагнера". Можливо, не дарма у західних ЗМІ виник матеріал про начебто контакти Пригожина з ГУР. Нібито він пропонував, щоб українські війська вийшли з Бахмута, а той дав би координати позицій російських військ на цьому напрямку.

Поки вагнерівці воюють на найгарячіших ділянках, Пригожина ліквідувати не зможуть. Але закрити рот та "повісити ярлик" зрадника постараються,

– вважає Жданов.

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