Юрист ответил, насколько правомерно обновление данных в Резерв+
В Минобороны сообщили, что к концу 21 мая из-за применения Резерв+ свои данные обновили уже более 700 тысяч украинских граждан. Больше обновляются непосредственно в Украине, а еще – значительная часть наших граждан в Польше, Германии и Канаде. Однако неизвестно, какие последствия будут из-за установки приложения, поскольку юридически оно не предусмотрено законодательством.
Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что сейчас Резерв+ может быть разве что соответствующим придатком к электронному кабинету призывника. Этот кабинет имеет функционал сайта, и вхождение и регистрация происходит непосредственно через сайт.
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Есть нюансы
Александр Золотухин отметил, что электронный кабинет призывника дает ряд преимуществ, как, например, подача соответствующих документов и запросов, но в Резерв+ этого функционала нет.
Мы видим только приложение, который обеспечивает введение трех данных о себе, необходимых для обновления, и определенную информацию из реестра "Оберег". Сейчас другого функционала Резерв+ не содержит, поэтому зачислить его в электронный кабинет призывника на данном этапе не представляется возможным,
– сказал юрист в вопросах армии.
Он подчеркнул, что пользование приложением Резерв+ имеет определенное недоразумение и опасность. Законом Украины о защите персональных данных предусмотрено, что персональные данные лица могут обрабатываться только по его заявлению или в соответствии с законом.
Однако в Резерв+ нет ни заявления лица о согласии на обработку персональных данных, ни закона, который бы регулировал, что когда человек осуществляет логирование в приложении Резерв+, он автоматически дает согласие на обработку своих персональных данных этим приложением.
Последствия неизвестны
По мнению Александра Золотухина, образовалась определенная правовая коллизия (расхождение или противоречие между нормативно-правовыми актами – 24 Канал), поскольку с одной стороны приложением Резерв+ пользуются многие люди и активно обновляют свои данные.
Вместе с тем юридически не определено и не установлено такого приложения Резерв+, а также неизвестны последствия обновления данных через Резерв+, поскольку такое приложение Министерством обороны и правительством в нормативно-правовых документах не предусмотрено,
– отметил Александр Золотухин.
Поэтому Резерв+ является положительным в контексте обновления данных, учитывая количество запросов на загрузку и обновление данных, но вместе с тем неизвестно, какие будут последствия, поскольку правительство не внесло соответствующих изменений.
Информация о приложении Резерв+
- Резерв+ – это мобильное приложение, которое позволяет военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре "Оберег".
- Приложение стало доступным для загрузки на Android и iOS с 18 мая 2024 года. Для регистрации нужно указать номер телефона, адрес электронной почты и адрес проживания.
- Все мужчины в возрасте 18 – 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации 18 мая должны обновить свои учетные данные. В Минобороны отмечают, что во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет, однако может быть выписано в случае необходимости впоследствии.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что через Резерв+ не будут направляться повестки, поскольку они могут быть вручены только лично и под подпись.
- Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что полноценная версия приложения Резерв+ будет в июне. В приложении будет доступен электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код. Поэтому в случае требования можно будет показывать электронный военный билет.