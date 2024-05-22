Юрист ответил, насколько правомерно обновление данных в Резерв+

В Минобороны сообщили, что к концу 21 мая из-за применения Резерв+ свои данные обновили уже более 700 тысяч украинских граждан. Больше обновляются непосредственно в Украине, а еще – значительная часть наших граждан в Польше, Германии и Канаде. Однако неизвестно, какие последствия будут из-за установки приложения, поскольку юридически оно не предусмотрено законодательством.

Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что сейчас Резерв+ может быть разве что соответствующим придатком к электронному кабинету призывника. Этот кабинет имеет функционал сайта, и вхождение и регистрация происходит непосредственно через сайт.

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Есть нюансы

Александр Золотухин отметил, что электронный кабинет призывника дает ряд преимуществ, как, например, подача соответствующих документов и запросов, но в Резерв+ этого функционала нет.

Мы видим только приложение, который обеспечивает введение трех данных о себе, необходимых для обновления, и определенную информацию из реестра "Оберег". Сейчас другого функционала Резерв+ не содержит, поэтому зачислить его в электронный кабинет призывника на данном этапе не представляется возможным,

– сказал юрист в вопросах армии.

Он подчеркнул, что пользование приложением Резерв+ имеет определенное недоразумение и опасность. Законом Украины о защите персональных данных предусмотрено, что персональные данные лица могут обрабатываться только по его заявлению или в соответствии с законом.

Однако в Резерв+ нет ни заявления лица о согласии на обработку персональных данных, ни закона, который бы регулировал, что когда человек осуществляет логирование в приложении Резерв+, он автоматически дает согласие на обработку своих персональных данных этим приложением.

Последствия неизвестны

По мнению Александра Золотухина, образовалась определенная правовая коллизия (расхождение или противоречие между нормативно-правовыми актами – 24 Канал), поскольку с одной стороны приложением Резерв+ пользуются многие люди и активно обновляют свои данные.

Вместе с тем юридически не определено и не установлено такого приложения Резерв+, а также неизвестны последствия обновления данных через Резерв+, поскольку такое приложение Министерством обороны и правительством в нормативно-правовых документах не предусмотрено,

– отметил Александр Золотухин.

Поэтому Резерв+ является положительным в контексте обновления данных, учитывая количество запросов на загрузку и обновление данных, но вместе с тем неизвестно, какие будут последствия, поскольку правительство не внесло соответствующих изменений.

Информация о приложении Резерв+