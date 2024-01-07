Цифровой рекрутинг в ВСУ: Федоров рассказал, как и кого планируют набирать
В Украине нарабатывается механизм привлечения военнообязанных к службе в рядах ВСУ в разный способ. В частности, разрабатывают проект, предусматривающий цифровой рекрутинг. Михаил Федоров объяснил, как все это будет работать.
Подробностями министр цифровой трансформации поделился в эфире телемарафона. Михаил Федоров отметил, что его направят на поиск операторов дронов. А цель соответствующего проекта состоит в том, чтобы объяснить желающим, кем они могут стать, передает 24 Канал.
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Проект на финальной стадии
Мы находимся на финале этого проекта. Пилот будет на направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ,
– отметил министр в эфире.
По словам Михаила Федорова, проект разработали, чтобы показать желающим:
- кем они могут стать,
- сколько будет продолжаться обучение,
- какой будет заработная плата,
- какими будут боевые задачи.
Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по существу рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет,
– подчеркнул Федоров.
В Украине обсуждают усиление мобилизации
- Законопроект, который это предусматривает, находится на рассмотрении Комитета. Часть того, что озвучили в самом начале, однозначно претерпевает изменения. Собственно, сейчас продолжаются эмоциональные дискуссии относительно того, что должен содержать законопроект, а что нет.
- В новом законопроекте планируют усилить административную и уголовную ответственность за нарушение правил военного учета. Следовательно, лицу может грозить штраф в размере от 8 500 до 17 000 гривен.
- Кроме того, предлагают законодатели предоставить возможность вручать повестки сотрудникам полиции. Обратим внимание, что глава Нацполиции Иван Выгивский ранее отмечал, что представители правоохранительных органов не готовы брать на себя инициативу в самостоятельной раздаче повесток.
- Также новый законопроект в его начальной версии предусматривал вручение повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или его электронную почту. В то же время Михаил Федоров сообщил, что повестки не будут поступать через приложение "Дия".