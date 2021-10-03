ЦИК Грузии объявил результаты выборов: партия Саакашвили уступила правящей политсиле
Источник:"Рустави-2"
В Грузии обработали протоколы с 3740 избирательных участков с 3743. По результатам официального подсчета, на выборах в органы местного самоуправления правящая "Грузинская мечта" одержала 46,65% голосов.
Второе место за оппозиционной партией "Единое национальное движение", которую возглавляют соратники Михаила Саакашвили. Ее достижение – 30,7%.
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Сколько набрали другие партии
- Партия Георгия Гахарии "За Грузию" – 7,79%.
- "Лело для Грузии" – 2,71%,
- Остальные партии меньше 2% голосов.
Между оппозиционерами и властью существовала договоренность
Отметим, что ранее между представителями власти и грузинскими оппозиционерами была заключена сделка, которую показали посредники из ЕС. Если "Грузинская мечта" наберет меньше 43%, то власти будут вынуждены провести досрочные парламентские выборы.Обратите внимание! Накануне выборов в Грузию вернулся третий президент страны Михаил Саакашвили. Его сразу же задержали.
Актуально Саакашвили – наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку, – Кулеба
Что известно о задержании Саакашвили:
- В Грузии Саакашвили осудили по нескольким делам: об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии".
- Заочный приговор – 6 лет лишения свободы.
- Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что помилования для Саакашвили не будет.
- Сам Саакашвили считает свое задержание политическим.