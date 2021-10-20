Цинично использовали и забыли, – МИД о запоздалой реакции Москвы на задержание Косяка

Накануне в Москве прокомментировали задержание на Донбассе боевика Андрея Косяка, назвав действия Украины "провокационными". В украинском зарубежном ведомстве считают такую запоздалую заботу демонстрацией истинного отношения страны-агрессора к своим гражданам.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, в ведомстве удивлены, что Москва лишь на шестой день поинтересовалась судьбой Андрея Косяка.

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МИД Украины о реакции России на задержание боевика

В министерстве считают, что такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она восьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает возможности получить помощь от COVID-19, блокируя КПВВ, но и к людям с российскими паспортами.

В МИД выразили надежду, что жители Донбасса, которым Россия незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью.

Россию интересует лишь одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли,

– подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что ожидают, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинцев и пускать к ним дипломатов.

Москва обвинила Киев в "провокациях"

Накануне Россия подтвердила, что задержанный боевик-разведчик Андрей Косяк, который прикрывался повязкой СЦКК, является гражданином России.

Однако действия Украины государство-оккупант считает "провокационными". Мол, официальный Киев вроде бы еще до сих пор не уведомил дипломатов России о задержании их гражданина.

Задержание боевика Косяка на Донбассе: коротко