Цинично использовали и забыли, – МИД о запоздалой реакции Москвы на задержание Косяка
Источник:24 канал
Накануне в Москве прокомментировали задержание на Донбассе боевика Андрея Косяка, назвав действия Украины "провокационными". В украинском зарубежном ведомстве считают такую запоздалую заботу демонстрацией истинного отношения страны-агрессора к своим гражданам.
По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, в ведомстве удивлены, что Москва лишь на шестой день поинтересовалась судьбой Андрея Косяка.
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МИД Украины о реакции России на задержание боевика
В министерстве считают, что такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она восьмой год подряд убивает и пытает, а в последнее время и лишает возможности получить помощь от COVID-19, блокируя КПВВ, но и к людям с российскими паспортами.
В МИД выразили надежду, что жители Донбасса, которым Россия незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью.
Россию интересует лишь одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли,
– подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что ожидают, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинцев и пускать к ним дипломатов.
Москва обвинила Киев в "провокациях"
Накануне Россия подтвердила, что задержанный боевик-разведчик Андрей Косяк, который прикрывался повязкой СЦКК, является гражданином России.
Однако действия Украины государство-оккупант считает "провокационными". Мол, официальный Киев вроде бы еще до сих пор не уведомил дипломатов России о задержании их гражданина.
Задержание боевика Косяка на Донбассе: коротко
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Выяснилось, что он – гражданин России Андрей Косяк.
- После этого оккупанты пригрозили, что откажутся от минского формата, если россиянина не отпустят.
- Впоследствии боевики начали блокировать наблюдателей миссии ОБСЕ в гостиницах в Донецке и Горловке. Применяя шантаж, они заявили, что не отпустят международных наблюдателей, пока Украина не отпустит Косяка.
- Вооруженные силы не намерены освобождать представителя оккупантов, ведь он обстреливал позиции украинских военных в Попасной и Золотом из миномета.