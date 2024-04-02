Циничные обстрелы Харьковщины: какие объекты в регионе оказались под российскими ударами
В Харькове коммунальщики и экстренные службы работают над устранением последствий от последнего прилета, который состоялся 31 марта. Уже 4 новых снаряда выпустили россияне по городу.
Их просто называют КАБами, но на самом деле это такой небольшой фугасный снаряд, который имеет диаметр примерно 30 сантиметров. Россияне выпускают их из истребителей и бьют по жилым кварталам. Об этом 24 Каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко.
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За вечер 31 марта по городу выпустили 2 таких снаряда. В целом конец марта стал характерным и обильным на обстрелы этими боеприпасами.
За прошедшую неделю по Харькову и Харьковской области россияне нанесли:
- 10 ударов из С-300,
- 3 из Искандера,
- 4 планирующие,
- 15 КАБов.
Это еще не учтена артиллерия или что-то менее мелкое. Ведь на самом деле каждый день на Харьковщине страдает от 10 населенных пунктов и количество авиаударов только увеличивается.
Обстрелы Харьковщины
В 10 утра 1 апреля россияне били по Купянску и нанесли именно авиаудар. Ранена женщина, которой 57 лет. Кроме жилых домов, повреждено учебное заведение.
В Харькове утром слышали отдаленный звук взрыва. Это был обстрел Люботина, который не впервые страдает от ударов. Во время предыдущих обстрелов там страдали инфраструктурные объекты, транспортные и очень много учебных заведений.
Был обстрелян из артиллерии Волчанск. Опять жилой дом. Есть раненая женщина, которой понадобилась госпитализация.
Какие еще удары осуществляли россияне
- В ночь на 1 апреля под ударом врага оказалось пожарно-спасательное подразделение. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после массированной атаки 22 марта в городе разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Частная тоже претерпела значительные разрушения.