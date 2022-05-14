Цинизм зашкаливает: оккупанты обнародовали контакты невест и жен защитников "Азовстали"

14 мая 2022 , 11:09
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Источник:

телеграм-канал Петра Андрющенко

Теперь оккупанты атакуют не только защитников Азовстали, но и их семьи. Они слили в сеть личные данные родных украинских воинов.

Так, 13 мая оккупанты обнародовали в социальных сетях личные контакты невест и жен защитников Мариуполя.

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Россияне слили телефонные контакты членов семей украинских воинов, а также их личные страницы в социальных сетях.

Самый высокий уровень бесчеловечности и цинизма. Мы все в безвозмездном долге у Защитников Мариуполя,
– написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отметим, что родные защитников Мариуполя пытаются достучаться до всего мира, чтобы из "Азовстали" спасли их мужей, сыновей и дочерей. На заводе, кроме азовцев, находятся ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и теробороны.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время там более 1 000 украинских бойцов, в том числе и женщины. Среди них много людей с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.

Важно: 6 мая активисты создали петицию, где требуют ООН начать эвакуацию всех военных и гражданских из "Азовстали", применив процедуру экстрадиции. Сейчас там более миллиона подписей, но чем больше – тем больше шансов на то, что мир обратит на нее внимание.

Ситуация на "Азовстали": коротко о главном

  • Защитники Мариуполя рассказали, что 13 мая российские оккупанты пытались прорваться на территорию "Азовстали". Однако украинские воины удержали обороны и оккупанты получили отпор.
  • Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" добавил, что вражеская авиация и артиллерия работали всю ночь.
  • Россияне прикрываются обстрелами, чтобы пешком пробраться на завод.
  • Украина договаривается об эвакуации 38 лежачих раненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.
  • Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины добавила, что тяжелейших раненых пытаются вытащить с завода в первую очередь. Остается работать постепенно, потому что Россия не хочет идти даже на такие уступки.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы вывести всех военных из "Азовстали".

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Автор: Анастасія Кушпіт