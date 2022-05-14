Цинизм зашкаливает: оккупанты обнародовали контакты невест и жен защитников "Азовстали"

Теперь оккупанты атакуют не только защитников Азовстали, но и их семьи. Они слили в сеть личные данные родных украинских воинов.

Так, 13 мая оккупанты обнародовали в социальных сетях личные контакты невест и жен защитников Мариуполя.

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Россияне слили телефонные контакты членов семей украинских воинов, а также их личные страницы в социальных сетях.

Самый высокий уровень бесчеловечности и цинизма. Мы все в безвозмездном долге у Защитников Мариуполя,

– написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отметим, что родные защитников Мариуполя пытаются достучаться до всего мира, чтобы из "Азовстали" спасли их мужей, сыновей и дочерей. На заводе, кроме азовцев, находятся ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и теробороны.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в настоящее время там более 1 000 украинских бойцов, в том числе и женщины. Среди них много людей с открытыми ранами, которые находятся в полной антисанитарии.

Ситуация на "Азовстали": коротко о главном

Защитники Мариуполя рассказали, что 13 мая российские оккупанты пытались прорваться на территорию "Азовстали". Однако украинские воины удержали обороны и оккупанты получили отпор.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина" добавил, что вражеская авиация и артиллерия работали всю ночь.

Россияне прикрываются обстрелами, чтобы пешком пробраться на завод.

Украина договаривается об эвакуации 38 лежачих раненых бойцов из "Азовстали" в обмен на пленных россиян.

Глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины добавила, что тяжелейших раненых пытаются вытащить с завода в первую очередь. Остается работать постепенно, потому что Россия не хочет идти даже на такие уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы вывести всех военных из "Азовстали".

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