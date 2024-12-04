На встрече глав Совета безопасности ОДКБ Путин подробно обрисовывал технические характеристики "Орешника", способного нести ядерный заряд. Впрочем, украинцев запугать у него вряд ли получилось. Ведь оккупанты неоднократно обстреливали Украину ракетами, которые могут переносить атомную взрывчатку. Среди них, в частности, – "Циркон", передает 24 Канал.

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Россия хвастается "Цирконом"

3 декабря россияне провели учения в Средиземном море по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил России. Во время этих тренировок как заявили в минобороны страны, были осуществлены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования.

Отмечается, что одни из самых новых фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выстрелили гиперзвуковыми ракетами "Циркон". В оборонном ведомстве страны-агрессора показали момент запуска своей "гордости".

Фрегаты запускают "Циркон": смотрите видео

Следует заметить, что на более ранних видео ракету "Циркон" уже показывали. Впрочем, на этот раз можно было заметить некоторые ее конструктивные особенности, например, цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть ракеты. Также можно разглядеть разгонный блок, размещенный в хвостовой части ракеты.

"Цирконом" Россия била по Украине редко – примерно раз с четыре. Впервые это произошло зимой 2023 года во время массированной атаки. Обломки ракеты нашли в Запорожье.

Враг особенно гордится этим оружием. Согласно заявленным им характеристами, "Циркон" – это противокорабельная гиперзвуковая ракета, которая поражает цели за 900 – 1000 километров, ее невозможно перехватить. Кроме того, в Кремле заявляют о серийном производстве "Цирконов" и промышленном количестве произведенных ракет.

Однако в реальности эта ракета не может достигать заявленных скоростей, является гибридом "Кинжала" и П-800 "Оникс". Также она может быть перехвачена украинскими средствами ПРО или РЭБ.