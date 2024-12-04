На зустрічі глав Ради безпеки ОДКБ Путін детально змальовував технічні характеристики "Орешника", здатного нести ядерний заряд. Втім, українців залякати у нього навряд чи вийшло. Адже окупанти неодноразово обстрілювали Україну ракетами, які можуть переносити атомну вибухівку. Серед них, зокрема, – "Циркон", передає 24 Канал.

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Росія хизується "Цирконом"

3 грудня росіяни провели навчання у Середземному морі з відпрацювання способів спільних дій угруповань сил Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил Росії. Під час цих тренувань як заявили у міноборони країни, були здійснені пуски високоточних ракет морського та повітряного базування.

Зазначається, що одні із найновіших фрегатів "Адмірал Горшков" і "Адмірал Головко" вистрілили гіперзвуковими ракетами "Циркон". В оборонному відомстві країни-агресорки радо показали момент запуску своєї "гордості".

Фрегати запускають "Циркон": дивіться відео

Слід зауважити, що на більш ранніх відео ракету "Циркон" вже показували. Втім, на цей раз можна було помітити деякі її конструктивні особливості, зокрема циліндричний кожух, який закриває носову частину ракети. Також можна розгледіти розгінний блок, який розміщений у хвостовій частині ракети.

"Цирконом" Росія била по Україні рідко – приблизно разів із чотири. Вперше це сталося взимку 2023 року під час масованої атаки. Уламки ракети знайшли у Запоріжжі.

Ворог особливо пишається цією зброєю. Згідно із заявленими ним характеристами, "Циркон" – це протикорабельна гіперзвукова ракета, яка вражає цілі за 900 – 1000 кілометрів, її неможливо перехопити. Крім того, у Кремлі заявляють про серійне виробництво "Цирконів" і промислову кількість вироблених ракет.

Однак у реальності ця ракета не може досягати заявлених швидкостей, є гібридом "Кинджалу" і П-800 "Онікс". Також вона може бути перехоплена українськими засобами ПРО чи РЕБ.