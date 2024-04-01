Хотя "Циркон" уже давно был в разработке, но еще недавно его считали экспериментальным оружием. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что ранее его использовали как противокорабельную ракету.

К теме 11 "Кинжалов", 5 "Цирконов" и многое другое: чем враг атаковал Киев с начала года

Из чего могут запускать "Цирконы"

"Сегодня ракета уже не является просто экспериментальной, а такой, что тестируется в условиях реальных боевых действий. Поэтому, когда россияне начали их запускать, то вопрос заключался лишь в одном – с какого носителя они это делают", – сказал Сергей Братчук.

Понятно, что российская оборонная отрасль не стояла на месте. Поэтому вполне возможно, что оккупанты создали так называемые контейнеры – наземные пусковые установки, из которых и выпускают "Цирконы".

В целом эта ракета похожа на ракеты "Оникс", которые запускают с береговых комплексов "Бастион". Возможно, россияне переоборудовали их для работы с "Цирконами".

"Цирконы" – это реальность, с которой мы столкнулись. Да, это плохо, неприятно, но надо сохранять спокойствие. Мы же видим, что тактико-технические характеристики этих ракет не соответствуют заявленным показателям,

– добавил Братчук.

Оккупанты сообщали, что это "чудо-оружие" является гиперзвуковым, поэтому его якобы не сможет перехватить никакая система ПВО. На самом деле это не так, поэтому самое главное, что воздушную цель сбивают наши средства.

Главный вопрос даже не в том, что на нас летят "Цирконы", а в том, что нам необходимы системы Patriot. И не одна пусковая установка, а батареи, дивизионы, которые смогут прикрывать наиболее важные участки нашего фронта и нашей территории,

– подытожил Сергей Братчук.

Обстрелы "Цирконами": что известно