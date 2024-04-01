Хоч "Циркон" уже давно був у розробці, але ще донедавна його вважали експериментальною зброєю. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що раніше її використовували як протикорабельну ракету.
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З чого можуть запускати "Циркони"
"Сьогодні ракета вже не є просто експериментальною, а такою, що тестується в умовах реальних бойових дій. Тому, коли росіяни почали їх запускати, то питання полягало лише в одному – з якого носія вони це роблять", – сказав Сергій Братчук.
Зрозуміло, що російська оборонна галузь не стояла на місці. Тож цілком можливо, що окупанти створили так звані контейнери – наземні пускові установки, з яких і випускають "Циркони".
Загалом ця ракета є схожою до ракет "Онікс", які запускають з берегових комплексів "Бастіон". Можливо, росіяни переобладнали їх для роботи з "Цирконами".
"Циркони" – це реальність, з якою ми стикнулися. Так, це погано, неприємно, але треба зберігати спокій. Ми ж бачимо, що тактико-технічні характеристики цих ракет не відповідають заявленим показникам,
– додав Братчук.
Окупанти повідомляли, що ця "чудо-зброя" є гіперзвуковою, тому її нібито не зможе перехопити ніяка система ППО. Насправді це не так, тому найголовніше, що повітряну ціль збивають наші засоби.
Головне питання навіть не в тому, що на нас летять "Циркони", а в тому, що нам необхідні системи Patriot. І не одна пускова установка, а батареї, дивізіони, які зможуть прикривати найбільш важливі ділянки нашого фронту й нашої території,
– підсумував Сергій Братчук.
Обстріли "Цирконами": що відомо
- Останній раз Росія використовувала "Циркон" під час обстрілу Києва 25 березня. Обидві ракети збила ППО. Згодом у Повітряних силах заявили, що їх збили завдяки зенітно-ракетному комплексу Patriot. Уламки вивчають фахівці, адже всі характеристики ракети ворог тримав у таємниці.
- Швидкість підльоту "Циркона" до найбільших міст України надзвичайно коротка. Ракета долетить до Півдня всього лиш за хвилину. До Києва, Вінниці, Харкова – за 3. На Заході вона опиниться за трохи більше, ніж 5 хвилин.
- У Повітряних силах підтвердили, що швидкість ракети "є просто шаленою". "Циркон" належить до гіперзвукової зброї, яку неможливо перехопити. Але коли ракета наближається до цілі, її швидкість зменшується і стає балістичною. Саме тоді українські системи ППО можуть її вразити.