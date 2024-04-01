Хоч "Циркон" уже давно був у розробці, але ще донедавна його вважали експериментальною зброєю. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що раніше її використовували як протикорабельну ракету.

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"Сьогодні ракета вже не є просто експериментальною, а такою, що тестується в умовах реальних бойових дій. Тому, коли росіяни почали їх запускати, то питання полягало лише в одному – з якого носія вони це роблять", – сказав Сергій Братчук.

Зрозуміло, що російська оборонна галузь не стояла на місці. Тож цілком можливо, що окупанти створили так звані контейнери – наземні пускові установки, з яких і випускають "Циркони".

Загалом ця ракета є схожою до ракет "Онікс", які запускають з берегових комплексів "Бастіон". Можливо, росіяни переобладнали їх для роботи з "Цирконами".

"Циркони" – це реальність, з якою ми стикнулися. Так, це погано, неприємно, але треба зберігати спокій. Ми ж бачимо, що тактико-технічні характеристики цих ракет не відповідають заявленим показникам,

– додав Братчук.

Окупанти повідомляли, що ця "чудо-зброя" є гіперзвуковою, тому її нібито не зможе перехопити ніяка система ППО. Насправді це не так, тому найголовніше, що повітряну ціль збивають наші засоби.

Головне питання навіть не в тому, що на нас летять "Циркони", а в тому, що нам необхідні системи Patriot. І не одна пускова установка, а батареї, дивізіони, які зможуть прикривати найбільш важливі ділянки нашого фронту й нашої території,

– підсумував Сергій Братчук.

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