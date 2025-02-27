Россияне продвинулись в еще 2 населенных пунктах в Донецкой области: обновление карты Deep State

Российские войска продолжают атаковать вдоль всей линии фронта. Наиболее активные бои продолжаются на территории Донецкой области. Там врагу удалось добиться определенных успехов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Deep State. Аналитики зафиксировали продвижение россиян в двух населенных пунктах этого региона.

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Что происходит на фронте

Аналитики Deep State обновили карту фронта и сообщили об изменениях ситуации в поле боя. Они рассказали о продвижении врага в Донецкой области.

Враг продвинулся возле Бурлацкого и Андреевки,

– говорится в сообщении.

Заметим, что оба поселка расположены в Волновахском районе. До этого военные сообщали об активных боях возле этих населенных пунктов.

Россияне атакуют Бурлацкое: смотрите на карте

Враг наступает на Андреевку: смотрите на карте

Напомним, раньше село Новоочеретоватое в Донецкой области перешло под контроль врага. Россияне направляют удары на подконтрольную ВСУ территорию севернее населенного пункта.