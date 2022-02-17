Цивилизованных способов все меньше, – правозащитник о сдерживании России

К Владимиру Путину уже съездили и переговорили все самые главные политики. Его просили, умоляли и даже давили дипломатическим путем.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал правозащитник Павел Лисянский. По его словам, дипломатические давления не помогают.

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"У страны цивилизованных способов противостоять российской агрессии (осталось – 24 канал) все меньше и меньше", – отметил Лисянский.

Лисянский: Украина мешает Путину

По мнению правозащитника, в сдерживании России ничего не помогает. Хоть Украина и предлагает дипломатическое решение для того, чтобы внести корректировки в Минские соглашения.

Украине надо искать надежных партнеров, блокироваться и вместе в этих организациях противостоять России. Украина мешает Путину,

– отметил он.

Как подчеркнул Лисянский, Украина не договорится дипломатично. Нужна радикальная реакция на действия президента страны-агрессора. "Проблема в том, что сейчас в России очень большое социальное напряжение", – считает правозащитник.

Правозащитник о сдерживании России: смотрите видео

Украинско-российские отношения в дипломатии: коротко