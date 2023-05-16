CNN пишет о вероятном повреждении Patriot в Киеве: что говорят в Минобороны

В ночь на 16 мая Россия обстреляла Киев баллистическими ракетами. Американское издание со ссылкой на источники в американском правительстве пишет, что ЗРК Patriot, вероятно, поврежден, но не уничтожен.

Напомним, что сначала об этом заявило российское Минобороны. Однако в Воздушных силах отказались комментировать информацию "российских источников".

Смотрите также Сколько еще "Кинжалов" есть у россиян: спикер Воздушных сил назвал приблизительные данные

Что говорят в США

По данным CNN, в настоящее время в Штатах оценивают уровень повреждений. Собственно, от этого зависит, нужно ли будет возвращать Patriot за границу, смогут ли систему отремонтировать в Украине.

Добавим, что сейчас у Украины есть две системы противовоздушной обороны Patriot. Одну наши воины получили от США, а еще одну – совместно предоставили Германия и Нидерланды. Пока неизвестно, какая из этих систем могла быть повреждена.

В то же время, представитель Совета Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби не смог подтвердить такую информацию.

Как отреагировали в Украине

Журналисты 24 Канала пытаются получить комментарий относительно ситуации в Воздушных силах.

Замминистра обороны Анна Маляр уже прокомментировала эту информацию. Она заметила, что ночная ракетная атака и ее последствия стали лейтмотивом обсуждений в пророссийских телеграм-каналах.

Российские помойки активно распространяют информацию о якобы уничтожении батареи Patriot одной ракетой "Кинжал". Кроме того, пропагандисты заявляют, что "дополнительно уничтожены еще и 2 единицы Iris-T".

Однако, по словам Маляр, такими сообщениями Россия продвигает свой нарратив о военном могуществе государства. Замминистра напомнила, что неизменным информационным фоном нарратива о могуществе России остается освещение ситуации вокруг Бахмута, где оккупанты демонстрируют успехи.

Распространение вышеперечисленных нарративов имеет определенную цель – скрыть тот факт, что на самом деле Россия опасается украинского контрнаступления,

– утверждает Маляр.

Она также добавила, что манипуляции в информационном пространстве преследуют цель создания мифического образа непобедимости российской сверхдержавы и запугивания международного и украинского сообщества.

Что известно о ночной атаке Киева