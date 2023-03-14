74-летняя киевлянка не выходила на улицу с июля: боится застрять в лифте

Американские журналисты пообщались с украинскими пожилыми женщинами о том, что они испытывают в эти времена широкомасштабного вторжение России в наше государство. В частности, своей историей поделилась живущая в Киеве 74-летняя Ольга Михайловна.

Хотя большая война длится уже больше года, однако для миллионов людей даже упоминание о ней является триггером, заставляющим чувствовать беспокойство и тревогу. Собственно, из-за страха Ольга Михайловна, которая прожила более 74 лет в этом мире, не выходит на улицу с июля 2022 года.

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Одинокая жизнь в киевской многоэтажке

Как ни странно, боится пожилая женщина, скажем, застрять в лифте, если выключится электричество. Это может случиться в любой момент. Также известно, что Ольга была несколько месяцев беженкой на территории Молдовы после начала полномасштабной войны, но летом решилась вернуться домой.

Кошмар. Это просто кошмар… Моя мама украинка, с отцом познакомилась в Берлине. Он был русским из Челябинска, ушел с Красной Армией в Берлин. Маму вывезли на работу в Германию, ей было 17 или 18 лет. Я не пережил Вторую мировую войну, но пережил ее последствия,

– вспоминала женщина в интервью.

Вместе с тем, она отметила, что когда началась большая война в Украине, повсюду летали ракеты. Также, вероятно, именно на ее глазах, прямо-таки загорелся дом.

Сижу здесь, на балконе, и думаю — если умереть, то хочу мгновенной смерти, если раниться, то чтобы оно было маленькое. И туда-сюда летят ракеты. Но я ничего не боюсь. Я даже стреляла из ружей. Я позвонил в военкомат и попросил дать мне ружье,

– сказала Ольга Михайловна.

Истории из передовой от Наева

К этой теме вспомним недавний материал, в котором говорится о генерале-лейтенанте Наеве, который является командующим Объединенных Сил ВСУ. Военный рассказал, в частности, о том, что в конце мая 2022 года 14-я отдельная механизированная бригада получила задачу обороны полосы близ Берестового.

Тогда украинским солдатам удалось занять населенный пункт 14 часов раньше, и это дало фантастический результат – они успели подготовить оборону и контролировать все господствующие высоты. А когда российские оккупанты начали штурмовать Берестово, им не удалось достичь никакого результата.