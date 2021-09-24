COVID-сертификат теперь можно сгенерировать без приложения Дия: видеоинструкция

До сих пор COVID-сертификат можно было получить только в приложении Дия. С 23 сентября услуга доступна на портале Дия.

Действовать COVID-сертификат будет 365 дней. Более того, сейчас на iOS (мобильной операционной системе Apple) можно сгенерировать "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении Дия.

К теме Штрафы и заключение: правительство поддержало усиление ответственности за подделку COVID-документов

COVID-сертификат можно получить на портале Дия

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что уже почти миллион украинцев сгенерировали свои международные COVID-сертификаты в приложении Дия.

Теперь сгенерировать сертификат можно и на портале Дия. Украинцы, не имеющие ID-карты или заграничного биометрического паспорта, или Дия.Подписи, смогут получить сертификат и путешествовать с ним,

– рассказал Федоров.

Он также вспомнил, что украинские COVID-сертификаты в Дие официально признаны в Евросоюзе.

Чтобы сгенерировать COVID-сертификат на портале Дия, нужно:

авторизоваться на портале Дия;

выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат";

подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата, которым вы позволяете ЭСОЗ передать Дие медицинские данные для COVID-сертификата (для подписи на портале можно воспользоваться как Дия.Подписью, которую вы сгенерировали в приложении Дия, так и любой другой электронной подписью);

после получения подписи под уведомлением о согласии предоставить медицинские данные Дия направляет запрос в Электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF.

Вы можете распечатать его или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и показать QR-код с экрана,

– пояснили в министерстве.

Как сгенерировать международный COVID-сертификат о вакцинации: смотрите видео

Пользователи iOS могут получить "желтый" внутренний COVID-сертификат

В министерстве рассказали, что с 23 сентября запустили "желтые" внутренние COVID-сертификаты в приложении Дия для пользователей iOS. Его можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Он будет действовать 120 дней.

Именно благодаря этим сертификатам бизнес и учебные заведения смогут продолжить работу.

Это сейчас нормальная практика в странах Евросоюза. Делаем все, чтобы во время карантинных ограничений бизнес работал, а украинцы могли в дальнейшем жить, как и раньше,

– отметил Федоров.

Чтобы сгенерировать COVID-сертификат требуется:

обновить приложение в AppStore;

в приложении Дия нужно нажать "Услуги", выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат";

Дия.Подписью подписать согласие на получение данных из Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) в Дию;

далее данные о вакцинации подтянутся автоматически.

"Сертификат появится рядом с вашими другими цифровыми документами в приложении", – говорится в сообщении.

В приложении Дия можно сгенерировать внутренний "зеленый" сертификат, который действителен 365 дней со дня последней дозы полной вакцинации. Однако, COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате и печатать их на бумаге соответствующего цвета не нужно.

Позже также планируют запустить желтые COVID-сертификаты и для пользователей Android, однако пока ждут подтверждения от Google Play.

Последние карантинные нововведения: что известно