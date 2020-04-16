Люди в собачьих клетках и репрессии: как COVID-19 повлиял на мировой порядок

Аресты за стрит-арт и распространение сплетен, диктаторские полномочия – мир стремительно создает новые способы контроля и репрессий, используя пандемию коронавируса. Сайт 24 канала посмотрел на некоторые примеры.

Филиппины: собачьи клетки и приказ убивать



Люди в клетках на Филиппинах / Фото Metro

Эта страна под руководством президента Родриго Дутерте стала известна миру как очень жестокое место, где всех, кто связан с наркотиками, могут убить (и делают это). Теперь власть использует эту же тактику против эпидемии коронавируса.

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Людей, пойманных по подозрению в избежании карантина, довольно жестоко наказывают. В Индии, например, нарушителей били палками и заставляли отжиматься. А на Филиппинах мужчина закрыл группу из пятерых людей в клетку для собак. Среди них двое несовершеннолетних. Они якобы нарушили комендантский час.

Он угрожал расстрелять ребят, если те будут спорить, поэтому они остались в клетке на 30 минут. Но позже этот мужчина – чиновник Фредерик Амброзио – сам попал под следствие. Сейчас мужчине вменяют как минимум серьезную угрозу жизни других, принуждение и нарушение прав детей.

В другом случае нарушители сидели на площадке для баскетбола под жарким солнцем. Фото и пост были убраны со страницы Facebook после публичной критики из-за незаконности задержания. В разговоре с Phil Star глава округа Сан-Исидро Ноэль Джаплос оправдывался, что людей оставили на солнце не в наказание, а в качестве социальной дистанции. Мол, все остальные места уже были заняты.

К северу от столицы Манилы полиция застрелила мужчину на скутере, который хотел обойти блокпост и сам начал стрелять в полицию, которая была вынуждена открыть огонь. С 16 марта на Филиппинах арестованы сотни людей за нарушение правил карантина.

Египет: коронавирус и политические арестанты



Обычная тюрьма в Египте / Фото NPR

Диктаторский режим президента Абдула Фаттах Ас-Сиси привел к наполнению тюрем его критиками и другими политическими осужденными. А приход пандемии коронавируса стал серьезной проблемой в учреждениях лишения свободы. Довольно часто дела слушает военный суд, даже когда обвиняемые – гражданские люди, которые получают огромные сроки – по 25 лет или смертную казнь.

Офицеры, рассказала Vice News жена одного из осужденных, постоянно говорят им, что они здесь все, чтобы умереть. Из-за коронавируса она теперь боится, что муж действительно проживет не очень много. В каждой камере по 20 человек, там нет окон, кроватей, воздуха. Даже вода в ванной комнате постоянно выключается. Средств общения с внешним миром нет из-за запрета президента, общаться с родными тоже нельзя (пока только на 10 суток).

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Правозащитники спрашивают, почему нельзя было оставить переписку или звонки (но причина понятна). Акцию протеста в марте устроили писательница Ахдаф Суиф (входила в короткий список "Букера"), ее сестра, профессор политологии Рабаб Эль-Махди и еще одна активистка; однако все были на некоторое время задержаны.

Власти хотят, чтобы они все получили коронавирус. Им все равно, мертвые они или живые, здоровые или больные,

– говорит жена Ахмеда, который отбывает 25 лет за протесты против Ас-Сиси еще в 2013 году

Общее количество политических заключенных неизвестно, но это примерно десятки тысяч человек. За 6 – 7 лет 600 человек погибли за решеткой из-за плохой гигиены.

Активисты даже писали в ООН с требованиями надавить на Каир и добиться освобождения, хотя бы временно, политических заключенных. Ответа от режима не поступило, он действует в режиме большой секретности. Исследователи из Human Rights Watch говорят, что вспышка в тюрьмах может оставаться незамеченной, пока не станет слишком поздно.

Репрессии коснулись и журналистов: в отношении репортеров Guardian и NYT были введены санкции из-за того, что они ссылались на двух эпидемиологов из Канады. Ученые говорили о 19 тысячах зараженных вирусом в Египте.

ОАЭ: реальные сроки за распространение слухов



Эмираты столкнулись с распространением фейков о коронавирусе / Фото Gulf News

В Объединенных Арабских Эмиратах реальный срок можно получить за распространение слухов и недостоверной информации о коронавирусе. Полиция призывает жителей оставаться дома и прекратить распространение ложных новостей.

Наказание за такую ​​деятельность – один год за решеткой (или другое привлечение к ответственности в соответствии с федеральными законами, в том числе о кибербезопасности), заявил генпрокурор страны Хамад аль-Шамси.

Министерство здоровья и профилактики ОАЭ тоже отметило, что доверять следует только проверенным источникам информации. Слухи наносят больше вреда чем сам вирус. Они подрывают безопасность и стабильность общества, угрожают процессу развития страны и сеют страх, панику среди населения.

Из последних новостей, которые распространялись в сегменте арабской сети, такие: что заразиться можно на расстоянии до восемь метров, что число больных на самом деле выше официального (а это вполне может быть правдой), что больной коронавирусом непременно умрет через несколько дней после заражения (и так в тяжелых случаях тоже бывает).

Были также зафиксированы аудио и видео-клипы, которые распространяли ложную информацию. Официально люди могут спросить все у врача не выходя из дома благодаря онлайн-приему. В Дубае кампанию ведут через соцсеть Twitter с хэштегом #AskDXBdoctor.

Армения: COVID-19 и угроза для конфиденциальности



Парламент разрешил правительству анализировать звонки больных вирусом / Фото hetq.am

В этой маленькой стране на Кавказе парламент принял поправку к закону о доступе к мобильным телефонам граждан, чтобы якобы отслеживать контакты больных коронавирусом. Анализировать планируют при этом телефонные звонки.

Оппозиционные силы на заседаниях первого и второго слушаний не присутствовали. Председатель командования по чрезвычайным ситуациям Тигран Авинян заверил, что такие меры повысят эффективность изоляции.

Теперь власти смогут отслеживать контакты за последние две недели до заражения, когда получат номера телефонов, место, дату и время всех разговоров и текстовых сообщений от телекоммуникационных компаний. Это будет использовано для идентификации, изоляции и мониторинга карантина (включая зараженных и их круг контактов).

Министр юстиции Рустам Бадасян добавил, что прослушивать звонки никто не будет, а все собранные данные будут уничтожаться через месяц после окончания действия чрезвычайного положения (конечно, есть высокая вероятность, что этим будут пользоваться и после). Также, медицинские работники теперь должны сообщать обо всех, кто прошел тестирование, инфицированных, с симптомами болезни, тех, кто лечился в больницах или имели контакты с пациентами.

Правозащитники отмечают, что это может расцениваться как вмешательство в частную жизнь и предоставление конфиденциальной информации без согласия. Такая может включать местонахождение, лицо, поведение, действия человека. Людям, говорят в Humans Rights Watch, надо сообщать, что их данные собраны и когда они будут деактивированы. Для этого следует разработать строгие протоколы безопасности.

Конституция Армении защищает право на конфиденциальность телекоммуникаций и медицинской информации, как и международное право.

Сербия: попытка воздействия на информацию



Сербская полиция / Фото balkaninsight

Глава правительства Сербии Ана Брнабич сообщила, что скандальный указ о предоставлении контроля за информацией о вспышке коронавируса будет отменен 2 апреля. Это произошло после задержания журналистки Аны Лалич в городе Нови-Сад. Она рассказала, что в большой больнице не хватает защитного снаряжения и нужным образом обученного персонала. Ана работала на частное новостное издание Nova.rs, ее отпустили после допроса.

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Премьер министр сказала, что делает это для того, "чтобы не было никакой тени на нашу работу". Если бы указ таки продлил действие, вся информация должна была бы поступать только с офиса Брнабич или уполномоченных на это людей. Постановление вызвало критику со стороны ОБСЕ и Ассоциации сербских СМИ. Между тем больница, о которой рассказала Ана Лалич, подала в суд за клевету.

Но действительно, многие больницы в Сербии имели недостаток оборудования и персонала. Правительство попросило о помощи Китай и Евросоюз, но наиболее активно помогла Россия. Власти закрыли границы, ввели комендантский час и чрезвычайное положение.

Оппозиция и правозащита обвиняют президента страны Александра Вучича в ущемлении свободы слова и свободных СМИ, нападениях на журналистов и политических оппонентов, коррупции, связях с организованной преступностью. Президент отверг обвинения, но Сербии в этом году еще надо провести выборы в парламент.