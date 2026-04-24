Есть угроза, – в Центре противодействия дезинформации предупредили о новом обстреле

Для Украины есть угроза применения со стороны России ракет, в частности баллистических, и дронов-камикадзе. Нужно крайне внимательно относиться к сигналам воздушных тревог.

Об этом предупредил в разговоре с 24 Каналом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что стоит ориентироваться на то, что враг продолжит тактику массированных обстрелов.

Россия готовит массированную атаку

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО подчеркнул, что противник от тактики нанесения комбинированных ударов по украинским городам пока не отказывается. Однако он заверил, что Силы обороны Украины и Воздушные силы готовы к этому.

Важно, чтобы жители не игнорировали тревогу. Имея предупреждение о вероятности применения определенных вооружений со стороны России, люди должны заранее спланировать свои действия и перейти в безопасное место, а не узнавать об обстреле из сообщения в момент вылета авиации и тогда в панике искать укрытие,

– озвучил Коваленко.

На вопрос, планирует ли Россия применить во время последующих массированных обстрелов свой "Орешник", руководитель ЦПД рассказал, что такой информации пока нет. Он пояснил, что, как правило, согласно протоколу, перед применением такого вооружения, даже если в тестовом режиме, Россия предупреждает об этом Соединенные Штаты. Пока таких намерений враг не озвучивал.

