Охранник Тищенко согласился свидетельствовать против нардепа: его освободили от наказания

Летом 2024 года нардепу Николаю Тищенко и его охраннику Константину Цубери сообщили о подозрениях по факту нападения на военного в Днепре. Стали известны новые подробности громкого дела.

20 июня в центре Днепра неизвестные лица задержали и избили 33-летнего добровольца, бывшего военнослужащего спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова. Подозреваемых в нападении на защитника – нардепа Тищенко посадили под домашний арест, а его охранника – в СИЗО, передает 24 Канал.

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Цубера пошел на сделку со следствием

У приговоре суда от 13 ноября говорится, что Цубера признал свою вину в незаконном лишении свободы человека и пытках.

Еще 7 ноября он заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и обязался свидетельствовать против других людей, причастных к уголовному правонарушению, в частности против нардепа Тищенко.

Цубери назначили пять лет лишения свободы. Однако, поскольку тот заключил соглашение о признании виновности, суд освободил его от отбывания наказания. Охранник нардепа получил наказание в виде испытательного срока в два года. Цуберу не посадят при условии, если он в течение этих 2 лет не совершит нового уголовного преступления.

Также Цубера должен периодически появляться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Охранника Тищенко выпустили из СИЗО. Предварительно, с него взыскали 6058 гривен для покрытия расходов государства на проведение судебных экспертиз.

К слову, нардепу Тищенко тем временем продлили меру пресечения до 23 декабря.