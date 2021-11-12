На "Даче Сталина": Поклонская получила дорогостоящую квартиру в Москве

Бывшая псевдопрокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская получила в собственность квартиру в центре Москвы. Дом стоит свыше 700 тысяч долларов.

Журналисты-расследователи выяснили, что Поклонская использовала норму российского законодательства, позволяющего улучшать жилищные условия якобы нуждающимся чиновникам. В жилом комплексе проживают чиновники России.

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Поклонская получила квартиру обманом

Площадь новой квартиры – 119 квадратных метров. В ней всего 2 комнаты. Поклонская получила только полквартиры 4 октября 2021 года. В это время она сложила мандат из-за нового назначения в посольстве России в Кабо-Верде. Другую половину квартиры Поклонская передала дочери Анастасии Мериуц.

Стоимость квартиры составляет 700 тысяч долларов США, или 53 миллиона рублей.

Оппозиционное медиа заверило, что бывшая "прокурорша" вряд ли могла сама приобрести подобную недвижимость. Согласно ее декларациям, она заработала за последние 6 лет 25,2 миллионов рублей. Это пол стоимости квартиры.

Как российские чиновники могут получить квартиру? В СМИ объяснили, что чиновник может получить квартиру от правительства России после регистрации в очереди в специальной комиссии. Также чиновники должны доказать, что у них есть такая потребность. Для этого у них должно быть жилье менее 15 квадратных метров на человека.

В декларации Поклонской на момент приватизации квартиры были:

земельный участок размером 1014 квадратных метров;

здание размером почти 300 квадратных метров.

Один из домов жилого комплекса "Дача Сталина" / Фото "ЭкоТепло"

"Дача Сталина" расположена недалеко от главного корпуса Московского госуниверситета. Его еще называют зданием Управления государственными делами. В комплексе размещены служебные помещения для работников органов, где часть уже приватизирована.

Назначения Поклонской: коротко