Россияне все же смогли проникнуть в Дачное на Днепропетровщине, – Генштаб

Российские оккупанты пытаются пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей и даже предпринимают попытки прорыва обороны, но терпят неудачу. На этом направлении враг привлекает к боям малые пехотные группы и ДРГ.

Подразделения ВСУ в дальнейшем сдерживают натиск оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Россияне не имеють успеха в Дачном на Днепропетровщине

В село Дачное, которое остается под контролем ВСУ, недавно зашла группа российских разведчиков. Враги пересекли границы населенного пункта и сфотографировались там с российским триколором для того, чтобы распространить фейк о якобы захвате Дачного. Однако оккупантов в тот же момент уничтожили украинские воины.

Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

После этого россияне снова совершали штурмы на Дачное. ВСУ выследили их также, но не убивали, а взяли в плен. Бригады морской пехоты остановила продвижение врага и к тому же пополнила обменный фонд.

Оккупанты снимали фейки в Дачном: смотрите видео

В Центре противодействия дезинформации также говорят, что россияне не зашли в Дачное, а сообщение об этом распространяла пропаганда. Россияне хвастались, что якобы захватили первое село в Днепропетровской области. Однако ситуация на административной границе региона до сих пор остается неизменной.

Село Дачное на карте боевых действий: карта Deep State