Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Владиславу "Дацику" Дацкому звание Героя Украины, в понедельник, 5 мая.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №273/2025, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что об этом известно

Владислав "Дацик" Дацкий, украинский военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады, кавалер ордена "За мужество" III, степени получил звание Героя Украины указом президента. Соответствующий указ обнародовали в понедельник, 5 мая.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Дацкому Владиславу Евгеньевичу – младшему лейтенанту,

– говорится в указе.

К слову, военный 12-й бригады "Азова" и участник обороны Мариуполя Богдан Цымбал в октябре 2024 года получил звание Героя Украины. Однако такую награду боец назвал "просто металлом". Он просил как можно быстрее вернуть из плена его побратимов.