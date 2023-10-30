"Подтвердили беспомощность": как Дагестан полностью дискредитировал Россию

Российская пропаганда сама спровоцировала антиеврейские погромы в Дагестане. А теперь они пытаются столкнуть это на других, что еще больше дискредитирует Кремль.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что антисемитские погромы в Дагестане повлекла сама же российская пропаганда и власть. На государственном телевидении долгое время восхваляли ХАМАС. Мусульмане наслушались этого – и все началось.

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Продемонстрировали свою беспомощность

Как подчеркнул Эйдман, не секрет, что исламисты на северном Кавказе многие годы мечтают о создании собственного исламского государства. В свое время они распространяли антироссийские нарративы. Но за последнее время все переместилось на антиеврейские.

Заявления представителей российских властей, что во всем виновата Украина – странные и нелепые. Таким образом Кремль сам себя подставляет.

Российская пропаганда такими заявлениями расписывается в полном отсутствии российского государства. Они подтверждают свою беспомощность. Если соседняя страна, которая находится в войне, может сделать такие вещи. Значит, российские власти не контролируют ситуацию в регионах. А население может просто ни с того ни с сего выйти на митинги,

– отметил Эйдман.

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Очевидно, что всю эту ситуацию спровоцировали российские пропагандисты. Также среди виновников – российские власти.

Погромы в Дагестане: коротко