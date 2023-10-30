Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що антисемітські погроми в Дагестані спричинила сама ж російська пропаганда та влада. На державному телебаченні упродовж тривалого часу вихваляли ХАМАС. Мусульмани наслухалися цього – і все почалося.

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Продемонстрували свою безпорадність

Як наголосив Ейдман, не секрет, що ісламісти на північному Кавказі багато років мріють про створення власної ісламської держави. Свого часу вони поширювали антиросійські наративи. Але упродовж останнього часу все перемістилося на антиєврейські.

Заяви представників російської влади, що у всьому винна Україна – надзвичайні дивні та безглузді. У такий спосіб Кремль сам себе підставляє.

Російська пропаганда такими заявами розписується у повній відсутності російської держави. Вони підтверджують свою безпорадність. Якщо сусідня країна, яка перебуває у війні, може вчинити такі речі. Значить російська влада не контролює ситуацію в регіонах. А населення може просто ні з того ні з сього вийти на мітинги,

– зазначив Ейдман.

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Очевидно, що оцю всю ситуацію спровокували російські пропагандисти. Також серед винуватців – російська влада.

Погроми в Дагестані: коротко