"Это не мы": Соловьев истерически оправдывается из-за охоты на евреев в Дагестане

В Дагестане местное население устроило погромы евреев. Тем временем, на российском телевидении уже начали за это оправдываться.

Так российский пропагандист Владимир Соловьев начал заявлять, что это "не они", информирует 24 Канал. Мол, такого быть не может.

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"Я думал, что в нашей стране я не доживу до проявления какого-то… к счастью, это все очень фрагментарно. С этим всем уже разобрались, шло из-за границы. Но бегать по гостиницам, как произошло в одной из республик Кавказа, и искать евреев, хотя есть надпись "израильтян здесь никого не имеет" – это не мы. Так быть не может. Это совершенно неправильно", – сказал Соловьев.

"Никакой коллективной ответственности"

Российский пропагандист добавил, что сейчас происходит колоссальная трагедия. Однако, мол, здесь важно понимать, что нет никакой "коллективной ответственности". Соловьев считает, что это сейчас "совершенно недопустимо".

Человек отвечает за свои поступки. Когда-то мы воздержались и отказались от коллективной ответственности, когда в 90-х – начале двухтысячных страшная беда террора пришла на землю Чечни. Больше всего тогда погибло чеченцев,

– добавил рупор Кремля.

Мол, тогда Россия проявила "мудрость" и не стала винить всех проживавших на территории Чеченской республики, что они "террористы и бандиты". Здесь Владимир Соловьев упомянул Иосифа Сталина – кумира Владимира Путина.

"Когда-то Иосиф Сталин допустил эту ошибку, за которую потом советские власти извинились. Когда коллективно обвиняли народы и их выселяли. Мы такой ошибки больше не совершаем", – сказал пропагандист.

Как российская пропаганда оправдывается из-за погромов евреев: смотрите видео

Погромы против евреев в России