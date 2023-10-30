"Может гордиться влиянием": кого в России называют подстрекателем дагестанских протестов

После начала наземной операции в Секторе Газа по России распространяются антисемитские радикальные акции. В частности, продолжаются еврейские погромы в Дагестане.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, кого россияне считают инициатором массовых беспорядков

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"Ксения Собчак сообщила, что это все придумал Илья Пономарев в Киеве. Он, наверное, теперь умрет от гордости, потому что, сидя в Киеве, якобы организовал протесты по всему Северному Кавказу. Это он самый влиятельный человек в мире сейчас", – сыронизовал Яковенко.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский оппозиционный политик, депутат госдумы V и VI созывов. Заявлял о принадлежности Крыма к России, что не помешало ему получить украинское гражданство в 2019 году.



После полномасштабного вторжения от имени Национальной республиканской армии подписал "Декларацию российской вооруженной оппозиции" с легионом "Свобода России".

Как антисемитские протесты связаны с войной в Украине

Как известно, антисемитские протесты вспыхнули не только в России, но и во всем мире. В частности, неспокойно в Турции, лидер которой назвал Израиль "оккупантом".

"В целом по всему миру горит пожар, который раздул Путин. Конечно, это связано со сдвигом мироустройства, фактически начавшегося с великой войны против Украины", – сказал Яковенко.

Яковенко о протестах в Дагестане: смотрите видео 24 Канала

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