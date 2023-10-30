"Может гордиться влиянием": кого в России называют подстрекателем дагестанских протестов
После начала наземной операции в Секторе Газа по России распространяются антисемитские радикальные акции. В частности, продолжаются еврейские погромы в Дагестане.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, кого россияне считают инициатором массовых беспорядков
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"Ксения Собчак сообщила, что это все придумал Илья Пономарев в Киеве. Он, наверное, теперь умрет от гордости, потому что, сидя в Киеве, якобы организовал протесты по всему Северному Кавказу. Это он самый влиятельный человек в мире сейчас", – сыронизовал Яковенко.
Кто такой Илья ПономаревИлья Пономарев – российский оппозиционный политик, депутат госдумы V и VI созывов. Заявлял о принадлежности Крыма к России, что не помешало ему получить украинское гражданство в 2019 году.
После полномасштабного вторжения от имени Национальной республиканской армии подписал "Декларацию российской вооруженной оппозиции" с легионом "Свобода России".
Как антисемитские протесты связаны с войной в Украине
Как известно, антисемитские протесты вспыхнули не только в России, но и во всем мире. В частности, неспокойно в Турции, лидер которой назвал Израиль "оккупантом".
"В целом по всему миру горит пожар, который раздул Путин. Конечно, это связано со сдвигом мироустройства, фактически начавшегося с великой войны против Украины", – сказал Яковенко.
Яковенко о протестах в Дагестане: смотрите видео 24 Канала
Антисемитские митинги в России: последние новости
- На Кавказе массово протестуют против евреев. Так, в Нальчике подожгли недостроенный еврейский культурный центр, а на стене написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "еврей" на арабском).
- Кроме того, в аэропорту Махачкалы собралась толпа дагестанцев, которые "встречали" рейс из Тель-Авива, скандируя антисемитские лозунги. Известно о 10 пострадавших.
- В Израиле уже среагировали на события в Дагестане. Канцелярия премьер-министра и МИД страны ожидают, что российские правоохранительные органы будут поддерживать безопасность всех израильских граждан и евреев.