Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, кого росіяни вважають ініціатором масових заворушень.

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"Ксенія Собчак повідомила, що це все придумав Ілля Пономарьов у Києві. Він напевне тепер помре від гордощів, тому що, сидячи в Києві, нібито організував протести по всьому Північному Кавказу. Це він найвпливовіша людина у світі тепер", – зіронізував Яковенко.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, депутат держдуми V і VI скликань. Заявляв про належність Криму до Росії, що не завадило йому отримати українське громадянство 2019 року. Після повномасштабного вторгнення від імені Національної республіканської армії підписав "Декларацію російської збройної опозиції" з легіоном "Свобода Росії".

Як антисемітські протести пов'язані з війною в Україні

Як відомо, антисемітські протести спалахнули не лише в Росії, а в усьому світі. Зокрема, неспокійно в Туреччині, лідер якої назвав Ізраїль "окупантом".

"У цілому по всьому світу палає пожежа, яку роздув Путін. Звісно, це пов'язано зі зрушенням світоустрою, яке фактично почалося з великої війни проти України", – сказав Яковенко.

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