Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, кого росіяни вважають ініціатором масових заворушень.
До теми Шокуюча заява Ердогана та загострення між США та Іраном: в Ізраїлі почався новий етап війни
"Ксенія Собчак повідомила, що це все придумав Ілля Пономарьов у Києві. Він напевне тепер помре від гордощів, тому що, сидячи в Києві, нібито організував протести по всьому Північному Кавказу. Це він найвпливовіша людина у світі тепер", – зіронізував Яковенко.
Хто такий Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, депутат держдуми V і VI скликань. Заявляв про належність Криму до Росії, що не завадило йому отримати українське громадянство 2019 року.
Після повномасштабного вторгнення від імені Національної республіканської армії підписав "Декларацію російської збройної опозиції" з легіоном "Свобода Росії".
Як антисемітські протести пов'язані з війною в Україні
Як відомо, антисемітські протести спалахнули не лише в Росії, а в усьому світі. Зокрема, неспокійно в Туреччині, лідер якої назвав Ізраїль "окупантом".
"У цілому по всьому світу палає пожежа, яку роздув Путін. Звісно, це пов'язано зі зрушенням світоустрою, яке фактично почалося з великої війни проти України", – сказав Яковенко.
Яковенко про протести в Дагестані: дивіться відео 24 Каналу
Антисемітські мітинги в Росії: останні новини
- На Кавказі масово протестують проти євреїв. Так, у Нальчику підпалили недобудований єврейський культурний центр, а на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "єврей" арабською).
- Крім того, в аеропорту Махачкали зібрався натовп дагестанців, які "зустрічали" рейс із Тель-Авіва, скандуючи антисемітські гасла. Відомо про 10 постраждалих.
- В Ізраїлі вже зреагували на події в Дагестані. Канцелярія прем'єр-міністра та МЗС країни очікують, що російські правоохоронні органи підтримуватимуть безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.