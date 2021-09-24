В Дагестане вода сносит дома и дороги: жуткие видео

В республике Дагестан продолжаются разрушительные наводнения и оползни, которые возникли из-за сильных ливней. Непогода сносит на своем пути дома и дороги.

Предварительно известно, что из-за сильных потоков воды повреждены десятки дорог. Об этом 24 сентября сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства страны.

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Ливни в Дагестане уничтожили дома и дороги

В ведомстве рассказали, что в результате длительных проливных дождей с 22 сентября в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись разрушениям и повреждениям. В частности там наблюдают:

селевые выносы;

скальные обвалы;

размывы земляного полотна и его подтопления;

подтопления проезжей части дорог;

камнепады.

На некоторых участках транспортное сообщение прервано,

– рассказали в министерстве.

Больше всего пострадали дороги в Тляратинском районе. Там непогода повредила 8 участков. Движение на дорогах запрещено до 1 октября.

Кроме дорог, в селе Агвали, что в Цумадинском районе, непогода разрушила дом.

В Дагестане непогода разрушила дома: смотрите видео

Кстати, в этом районе из-за непогоды также прекратили движение на некоторых дорогах.

В Дагестане сильные дожди уничтожали дома и дороги: смотрите видео

Более того, также перекрыли движение в Цунтинском районе, ведь там есть разрушения на многих участках.

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