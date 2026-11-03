"Дали возможность попиариться": военный оценил роль Мелании Трамп в Олешках

Первая леди США Мелания Трамп активизировала кампанию, связанную с гуманитарными миссиями, после эвакуации гражданских лиц из оккупированных Олешек. Участие Белого дома в операции носило скорее символический характер, поскольку реальные переговоры вели спецслужбы.

В эфире 24 Канала начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО ВСУ Тарас Березовец отметил, что переговоры о спасении людей вели разведки Украины и России. По его словам, американские СМИ представляют первую леди как ключевую фигуру, хотя ее участие носило скорее символический характер.

Кто на самом деле договорился об эвакуации

Как выяснили журналисты издания Le Monde, технические детали эвакуационного коридора согласовывали непосредственно ГУР МО Украины и ГРУ ГШ РФ. Однако российские захватчики в очередной раз пренебрегли договоренностями и воспользовались объявленной гуманитарной паузой для переброски собственных подразделений.

Для американского зрителя Мелания Трамп выглядит лицом этой операции. Ей просто дали возможность на этом попиариться. Публичные лавры все достались ей, но для нас главное – это жизнь и безопасность наших граждан, которых удалось спасти из ужасной ситуации,

– подчеркнул Березовец.

Тарас Березовец о роли Мелании и работе разведок: видео

Премия мира и возвращение детей

Кремль сознательно подыгрывал Вашингтону, позволяя Белому дому извлекать политические дивиденды. Сейчас этот эпизод могут использовать для продвижения супруги президента США на Нобелевскую премию мира, а также для привлечения ее к новым гуманитарным миссиям, в частности по возвращению похищенных оккупантами детей.

Если Мелания Трамп будет и дальше развивать этот украинский трек и ей удастся вернуть украинских детей на контролируемые территории или в Европу – это будет прекрасно. Главное – вывезти и спасти наших детей,

– подытожил военный.

Ранее Владимир Зеленский допустил новые локальные перемирия по примеру операции в Херсонской области, поблагодарив первую леди США за содействие. В то же время аналитики предупреждали, что за этими миссиями стоят политические торги, с помощью которых враг стремится выторговать уступки.