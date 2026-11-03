"Дали можливість попіаритись": військовий оцінив роль Меланії Трамп в Олешках

В ефірі 24 Каналу начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО ЗСУ Тарас Березовець зазначив, що переговори про порятунок людей вели розвідки України та Росії. За його словами, американські медіа висвітлюють першу леді ключовою фігурою, хоча її участь мала радше показовий характер.

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Хто насправді домовився про евакуацію

Як з'ясували журналісти видання Le Monde, технічні деталі евакуаційного коридору погоджували безпосередньо ГУР МО України та ГРУ ГШ РФ. Проте російські загарбники вкотре знехтували домовленостями та скористалися оголошеною гуманітарною паузою для перекидання власних підрозділів.

Для американського глядача Меланія Трамп виглядає обличчям цієї операції. Їй просто дали можливість на цьому попіаритись. Публічні лаври всі дісталися їй, але для нас головне – це життя і безпека наших громадян, яких вдалося врятувати з жахливої ситуації– наголосив Березовець.

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Тарас Березовець про роль Меланії та роботу розвідок: відео

Премія миру та повернення дітей

Кремль свідомо підігравав Вашингтону, дозволяючи Білому дому здобувати політичні дивіденди. Наразі цей епізод можуть використати для просування дружини президента США на Нобелівську премію миру, а також для залучення її до нових гуманітарних місій, зокрема щодо повернення викрадених окупантами дітей.

Якщо Меланія Трамп далі буде розвивати цей український трек і їй вдасться повернути українських дітей на контрольовані території чи до Європи – це буде прекрасно. Головне – вивезти й врятувати наших дітей– підсумував військовий.

Раніше Володимир Зеленський допустив нові локальні перемир'я за прикладом операції на Херсонщині, подякувавши першій леді США за сприяння. Водночас аналітики застерігали, що за цими місіями стоять політичні торги, якими ворог прагне виторгувати поступки.