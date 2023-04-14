Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. По его словам, украинские военные не раз показывали результаты, на которые никто не надеялся. Если у ВСУ будет еще дальнобойное оружие, то они смогут достичь больших побед.

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Украина сможет все

Анализируя "слитые" документы Пентагона, издание The New York Times выложило четыре гипотетические сценарии окончания войны. США осторожно принимают решение о передаче Украине дальнобойного оружия, в частности, из-за таких "апокалиптических" вариантов хода событий в Украине.

Главный аргумент США: "Мы не даем оружие (дальнобойное – 24 Канал), потому что оно нужно для нашей армии". Но если Путин победит в Украине, ваша армия уже не согласится. Борьба за вас происходит уже,

– подчеркнул Андрей Пионтковский.

По мнению Пионтковского, необходимо откровенно говорить с американцами.

"Украинская армия способна на все, но ей нужно оружие. Украина уже тысячи раз делала то, во что никто не верил", – подчеркнул публицист.

Андрей Пионтковский о передаче Украине дальнобойного оружия: смотреть видео

Республиканцы изменили позицию по отношению к Украине

Впрочем, по мнению Пионтковского, ситуация не безнадежная. Недавно Республиканская партия США приняла решение – давить на Джо Байдена во время избирательной кампании. Теперь они выступают против недостаточной поддержки Украины.

Все потому, что Китай, видя колебания Соединенных Штатов, начал формировать "коалицию зла". Республиканцы в конце концов поняли, что сильнейшим ударом по Пекину будет уничтожение русской армии.

Китай сегодня уже фактически получил все ресурсы Сибири и Дальнего Востока, а завтра (условно – 24 Канал) – и весь российский арсенал, включая ядерное оружие,

– отметил Пионтковский.

Он добавил, что с любой точки зрения безопасность Соединенных Штатов Америки зависит от того, смогут ли они "отрубить русскую голову китайского дракона".

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