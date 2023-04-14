Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США. За його словами, українські військові неодноразово показували результати, на які ніхто не сподівався. Якщо в ЗСУ буде ще далекобійна зброя, то вони зможуть досягнути більших перемог.

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Україна зможе усе

Аналізуючи "злиті" документи Пентагону, видання The New York Times виклало чотири гіпотетичні сценарії закінчення війни. США обережно ухвалюють рішення про передачу Україні далекобійної зброї, зокрема, через такі "апокаліптичні" варіанти перебігу подій в Україні.

Головний аргумент США: "Ми не даємо зброю (далекобійну – 24 Канал), бо вона потрібна для нашої армії". Але якщо Путін переможе в Україні, ваша армія уже й не згодиться. Боротьба за вас відбувається вже,

– наголосив Андрій Піонтковський.

На думку Піонтковського, необхідно відверто говорити з американцями.

"Українська армія здатна на все, але їй потрібна зброя. Україна вже тисячі разів робила те, у що ніхто не вірив", – підкреслив публіцист.

Андрій Піонтковський про передачу Україні далекобійної зброї: дивитись відео

Республіканці змінили позицію щодо України

Втім, за словами Піонтковського, ситуація геть не безнадійна. Нещодавно Республіканська партія США прийняла рішення – тиснути на Джо Байдена під час виборчої кампанії. Тепер вони виступають проти недостатньої підтримки Україні.

Усе тому, що Китай, бачачи коливання Сполучених Штатів, почав формувати "коаліцію зла". Республіканці зрештою зрозуміли, що найсильнішим ударом по Пекіну буде знищення російської армії.

Китай сьогодні уже фактично отримав всі ресурси Сибіру та Далекого Сходу, а завтра (умовно – 24 Канал) – і весь російський арсенал, включаючи ядерну зброю,

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що з будь-якої точки зору безпека Сполучених Штатів Америки залежить від того, чи зможуть вони "відрубати російську голову китайського дракона".

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