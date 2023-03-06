Помогут при контрнаступлении на Юге: военный эксперт о дальнобойных снарядах ВСУ
В Мариуполе активно расцветают "хлопки". И российские пропагандисты признают, что по оккупированному городу долетают управляемые бомбы GLSDB дальностью 150 километров – их запускают с HIMARS.
Однако военный эксперт из Израиля Давид Гендельман отметил, что точных подтверждений, что в Мариуполе были использованы GLSDB, нет. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако он добавил, что для украинского РСЗО "Ольха-М" уже есть ракетные снаряды дальностью до 110 километров, и в перспективе могут быть до 150 километров.
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Неплохой компромисс
По его словам, если будет массированно использоваться GLSDB, то украинские силы смогут доставать почти по всей оккупированной территории и даже в северный Крым.
В этом случае могут быть постоянные поражения не только тактических, но и оперативных тылов противника. И это облегчит наступление, если оно действительно произойдет на Юге,
– подчеркнул военный эксперт.
По его мнению, снаряды с дальностью 150 километров – это неплохой компромисс, пока Украина не получила дальнобойные ракеты ATACMS. Для выполнения ближайшей оперативной задачи ВСУ этих ракет хватит.
"Если действительно произойдет успешное наступление по рассечению сухопутного коридора в Крым и украинские силы продвинутся на Юг ближе к морю, то оттуда уже можно будет доставать по полуострову с помощью 150-километровых ракет. И при достаточном количестве таких ракет от них будет очень большая польза", – считает Гендельман.
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Дополнительные хлопоты врагу – это хорошо
Он отметил, что использование 150-километровых снарядов может изменить ситуацию на фронте, как летом это сделало появление 80-километровых для HIMARS. Тогда они нанесли сокрушительные удары по складам в тылу окупантов, и им пришлось отводить склады как можно дальше от линии фронта.
Сейчас с ракетами радиусом действия 150 километров можно повторить тот же эффект, тем более что в том же Мариуполе отступать некуда – позади моря. Поэтому оккупантам останется рассредоточивать склады по территории и делать их более мелкими, а также усиливать силами ПВО,
– заметил военный эксперт.
Он отметил, что все это повлечет за собой дополнительные хлопоты противнику.
"А на войне дополнительные хлопоты врагу – это всегда хорошо", – добавил Давид Гендельман.
Что известно об украинской РСЗО "Ольха-М"
- ВСУ начали активно применять реактивные системы залпового огня "Ольха-М", бьющие аж на 110 километров.
- Это украинская разработка, ее авторы – Конструкторское бюро "Луч" и Конструкторское бюро "Южное". За основу взяли старую советскую РСЗО 9К58 "Смерч", но существенно ее улучшили.
- Главной особенностью "Ольхи" является система наведения и возможность корректировки траектории ракеты в полете.
- "Ольха-М" – это часть семьи РСЗО "Ольха". "Ольха-М" – это версия с боевой частью ракеты 170 килограммов и дальностью до 110 километров.
- Преимущества украинской разработки над HIMARS – дальность 110 километров против 80 километров у американского снаряда GMLRS для РСЗО позволяет ВСУ поражать цели в глубоком тылу окупантов.