Достигает расстояния, на котором враги держат корабли в Черном море: что сменит дальнобойное оружие

Украина неоднократно заявляла о необходимости передачи нам дальнобойного оружия, которое необходимо, чтобы атаковать врага на временно оккупированных территориях. Кроме того, это изменило бы ситуацию в Черном море.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга капитан первого ранга Наталья Гуменюк 13 февраля рассказала в эфире телемарафона, что сменит оружие дальностью 150 – 180 километров. В частности, спикер заверила, что Украина уже готовится к этому.

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Что сменит дальнобойное оружие в Черном море

Наталья Гуманюк объяснила, что Украина отрабатывает меры предосторожности, которые враг пытается развивать в этом направлении. В частности, за прошедшие сутки наша авиация повредила несколько объектов противовоздушной обороны россиян на Правобережье. Ведь оккупанты также готовятся к тому, что у нас будет мощное дальнобойное оружие.

Кроме того, мы говорим о дальности, которую будет позволять (оружие – 24 Канал) – 150 – 180 километров. Это как раз то расстояние, на котором сейчас скрывается корабельная группировка врага,

– заявила Наталья Гуменюк.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга также рассказала, что не только на это оружие делается ставка. Ведь:

ВСУ отслеживают маневры врага;

понимают, что российские перемещаются все теснее к российскому побережью Черного моря.

По словам Натальи Гуменюк, такие действия врага свидетельствуют о том, что оккупанты осознают – не только такое дальнобойное оружие, но и многое другое новое оружие очень скоро применят против них.

Дальнобойное оружие для ВСУ: коротко